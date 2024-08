El tierno video que Lizy Tagliani grabó con su hijo: "¡Tati de fondo!"

En las últimas horas, en un posteo en Instagram, Lizy Tagliani subió un video junto a su hijo Tati y enterneció a todos sus seguidores. En la grabación, la figura de Telefe con una amiga, que le está colocando tintura en el pelo.

En un momento, la conductora se queja y exclama: "Me pica mucho la cabeza.... espero no tener piojos!!". Enseguida, la capocómica pega un grito y dice: "Tati!!! ¿Tenés piojos?". "No, sos vos", le responde el niño.

El video conmovió a todos los seguidores de Lizy. "Tati de fondo !!", "Amo a Tati", "Que hermosa esa voz. Mucha felicidad para vos y Sebas", "Que linda esa vocecita de fondo, muero de amor", "Que hermoso escucharte como mamá y la voz de Tati", fueron algunos de los comentarios que despertó la grabación.

La emoción de Lizy Tagliani al contar cómo fue la primera vez que su hijo Tati la llamó mamá

Hace unos días Lizy Tagliani y su marido Sebastián Nebot contaron la noticia más linda: adoptaron a su hijo Tati. Ahora, en La Peña de Morfi (Telefe) la conductora se emocionó hasta las lágrimas al relatar cómo fue la primera vez que el niño le dijo 'mamá'.

“Es un proceso en el que estamos hace más de un año, pero en este último momento estuve más movilizada porque todo fue más tangible, más real… Ya la primera cita, cuando llaman a varios familiares para los posibles chicos…. Porque en realidad no se buscan hijos para familias, sino familias para hijos. El título vendrá después, será decisión de Tati, obviamente no podemos contar mucho sobre él”, comenzó diciendo Tagliani.

Luego, en otra parte de la emotiva charla con su compañero Diego Leuco, la humorista reveló que Tati ya le dijo 'mamá'. “Nos pasó algo muy lindo ayer o antes de ayer. Salimos a comer y mientras la gente se acercaba a saludarme y me nombraba, él estaba comiendo, entonces se frenó y dijo: ‘No se llama Lizy, se llama ‘mamá’", destacó.

"Nadie se lo dijo, ni se lo expusimos, ni nada. Fue hermoso. Y poder ser su faro, poder ser su contención, como lo fue mi mamá para mí, creo que es un privilegio”, continuó.

“Me di cuenta de que se puede amar de mil maneras, pero como a un niño que depende de vos es uno que no se puede encontrar en ningún lado. Creo que es tan fuerte que si uno supiera de qué se trata hasta lo pensaría. Es muchísima responsabilidad”, cerró.