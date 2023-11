El tremendo accidente de Dani La Chepi en medio de los ensayos del Bailando 2023: "Me reventé la..."

Pero en las últimas horas fue la propia Chepi quien, desde sus historias virtuales, le contó a sus más de cuatro millones de seguidores el tremendo accidente que le dejó la cara hinchada, y sobre todo muy dolorida.

Embed

"Y estos son los daños colaterales. Vos decís te la diste en el ensayo, era probable. Te pegaron una patada, era probable. Pero no" comenzó relatando Dani, para inmediatamente explicar: “Cerré la puerta del auto y me reventé la nariz. ¡Lo que me duele por Dios!”, mientras mostraba en primer plano la herida.

Y si bien pasadas unas horas Dani La Chepi volvió a mostrar desde sus redes la nariz más hinchada todavía, este doloroso percance no será obstáculo alguno para que participe en la salsa de a tres en el programa de Marcelo Tinelli durante los próximos días.

La nariz de Danin La Chepi tras su accidente.jpeg

El inesperado descargo de Dani La Chepi tras las imágenes que se filtraron con su supuesto novio

Hace casi dos meses Dani La Chepi confirmó que se encontraba en pareja. Así, pasadas unas semanas se conocieron imágenes con su supuesto novio, pero la influencer aclaró en sus redes sociales que todo se trató de un gran mal entendido.

Fiel a su estilo, Dani decidió tomarse lo sucedido con un humor, y grabó un video donde actuó estar hablando con la prensa para poner las cosas claras.

“A ver, él es mi abogado y acá estoy recontra caliente porque él es mi abogado y el marido de Susi, mi mejor amiga, y hoy se me armó un quilombo a la mañana”, expresó y de forma irónica agregó: “Hablen con Ángel de Brito que es el único que sabe todos los datos reales de mi vida”.

Embed

Siguiendo la misma línea de humor, luego mostró un supuesto chat con su amiga, donde ella le reclamaba por las noticias. “Esto pasa por dar información falsa, toda la mañana discutiendo con amiga. Como me voy a comer al marido de una amiga”, exclamó.

Finalmente, le hizo un primer plano a las imágenes, y señaló cuál era su verdadera pareja. "Juli, quien detesta las redes", indicó.