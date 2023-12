El tremendo accidente que sufrió Cinthia Fernández y la llevó directo al hospital

Al parecer, en uno de esos juegos, Cinthia se lastimó el dedo gordo del pie. "Siempre triunfando.... Creo que me fracturé", escribió en una historia, donde muestra la zona de la lesión.

Finalmente, la bailarina y panelista precisó que no se trató de una lesión, aunque le recomendaron reposo por unos días. “No me quebré, pero me rompí la capsulita, que es lo que une un hueso con el otro. Me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar. Tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas", detalló, apenada por la situación.

cinthia fernandez.jpg

El desesperado pedido de madrugada de Cinthia Fernández a Javier Milei y Victoria Villarruel

El domingo 10 de diciembre Javier Milei asumió de manera formal como presidente de la Argentina y Victoria Villarruel como vice en un acto multitudinario que tuvieron lugar en la Plaza del Congreso de la Nación.

En este sentido, en la madrugada del lunes Cinthia Fernández utilizó su cuenta en Instagram para hablarle directamente al presidente y su vice a corazón abierto y preocupada por el presente del país.

“Ojalá que mi país salga adelante. Se vienen tiempos duros", expresó Cinthia Fernández con sinceridad en una foto de Milei y Villarruel al asumir el mando.

Y remarcó con esperanza: "Que sea lo mejor para nosotros y hayamos tocado fondo para salir fuerte y rápido a la superficie”.

"Ojalá puedan curar a nuestro hermoso país que tanto daño le han causado", finalizó a corazón abierto la panelista deseándoles lo mejor en la gestión.