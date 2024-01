El tremendo blooper de Jujuy Jiménez: el motivo por el cual destrozó su torta de cumpleaños

Sofía Jujuy Jiménez rompienso su torta de cumpleaños.jpeg

“Chicos, yo creí que era de esas tortas que se rompen y traen sorpresas. Perdón”, explicó horas después al compartir el video de ese confuso y desopilante momento en sus Instagram Stories, un tanto avergonzada. Al tiempo que frente al posteo de su amigo Lizardo Ponce riéndose y contando que Sofía "rompió la torta pensando que tenía cosas adentro", Jujuy se defendió argumentando "Nadie me dijo 'nooooo'".

Asimismo, Jujuy admitió "Casi me muero cuando vi que había un bizcochuelo" si bien se tomó a risa algunos videos compartidos en la redes que rezaban "Cuando tu amiga rompe la torta pensando que adentro tiene golosinas”, tras volverse viral.

Embed

Sofía Jujuy Jiménez reveló que un jugador de la Selección Argentina le escribió y borró el mensaje

Sofía Jujuy Jiménez está disfrutando su soltería luego de su escandalosa separación de Bautista Bello y en su visita al programa Socios del espectáculo, El Trece, la modelo contó que un futbolista de la Selección Argentina le escribió por redes pero luego borró el mensaje.

“Me importa que trabaje, eso seguro, porque no estoy para mantener a nadie más”, indicó la morocha sobre los aspectos de un hombre que tiene en cuenta para conocerlo más.

Y amplió: “No me fijo en el rubro, pero sí me pasa que para estar con alguien necesito que esa persona me genere algo, que me pase algo. No importa qué hace, pero sí que trabaje".

sofia jujuy jimenez 1.jpg

Ahí, Rodrigo Lussich le consultó: "¿Es cierto que te tiró mensaje alguien de la Selección?”. Y Jujuy afirmó: “Sí, sí, hubo algún mensajitos pero no respondí. Lo leí de esa forma en la que no aceptas la solicitud entonces queda como no leído. No se enteró que lo vi”.

Y contó cómo se dio cuenta que el futbolista de La Scaloneta había borrado lo que le escribió a ella: “Cuando le quise mostrar a una amiga quién me había escrito, lo había borrado".

"Igual, yo creo que ellos tiran y tiran a ver qué pasa y si pica alguien. No me parece mal, hoy todo se maneja un poco así”, observó Sofía Jujuy Jiménez, quien se definió como “chapada a la antigua” y que prefiere el contacto cara a cara más que por redes sociales.