El tremendo descalificativo de Nancy Pazos a Mariana Brey tras el cruce en el programa de Georgina Barbarossa

A lo que Pazos retrucó: "Había manifestaciones, no es cierto que fue el mayor ajuste. No reprimían mi amor, ese es el problemita que tenés, que hace muy poco estás leyendo de política".

Lo cierto es que este claro intercambio de posturas siguió luego ya que Nancy Pazos se refirió a su colega desde su programa en Radio 10 y fue muy dura.

"Hoy tuve que discutir con una pelot... porque no tengo a esta altura otra manera de graficarlo, yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia", lanzó sin filtros la periodista.

El video se replicó en la red social X y causó polémica ante los fuertes dichos de Pazos sobre Brey, en un cruce que ya viene desde hace tiempo en público.

Y quién también cuestionó a Mariana Brey por su postura tras la manifestación con serios incidentes fue Jorge Rial, también refiriéndose a su colega con duros términos.

Nancy Pazos contó que su hijo invirtió en la criptomoneda $LIBRA

En medio del escándalo por la supuesta estafa de la criptomoneda $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de X, la periodista Nancy Pazos reveló que uno de sus hijos, fruto de su relación con el diputado del PRO Diego Santilli, invirtió en esa moneda virtual.

Este lunes, en A la Barbarossa, Telefe, hablaron del revuelo que generó el tema a nivel nacional e internacional. Al respecto, Mariana Brey señaló: "No hay ningún argentinos (entre los afectados) y no hubo uso de dinero público".

En ese instante, Nancy interrumpió a su compañera y contó que su hijo adquirió la moneda virtual que promocionó el jefe de Estado. "Sí hay argentinos... Te digo un nombre, Teo Santilli Pazos, mi hijo”,reveló.

La panelista advirtió que su hijo se sintió motivado por el respaldo del economista al proyecto. "A mi hijo lo que le tentó fue que el presidente de la Nación, en quien él confía, la estaba recomendando", agregó.

Nancy precisó que el joven puso en riesgo una parte del total de su capital. "Invirtió lo que tenía en esa billetera virtual. Por suerte, no tenía todo su dinero en esa billetera. No invirtió todo lo que tenía. Pero me dijo que si podía, invertía todo", cerró.