Nancy Pazos contó que su hijo invirtió en la criptomoneda $LIBRA

En ese instante, Nancy interrumpió a su compañera y contó que su hijo adquirió la moneda virtual que promocionó el jefe de Estado. "Sí hay argentinos... Te digo un nombre, Teo Santilli Pazos, mi hijo”, reveló.

La panelista advirtió que su hijo se sintió motivado por el respaldo del economista al proyecto. "A mi hijo lo que le tentó fue que el presidente de la Nación, en quien él confía, la estaba recomendando", agregó.

Nancy precisó que el joven puso en riesgo una parte del total de su capital. "Invirtió lo que tenía en esa billetera virtual. Por suerte, no tenía todo su dinero en esa billetera. No invirtió todo lo que tenía. Pero me dijo que si podía, invertía todo", cerró.

Embed

La reacción de los mercados por la criptomoneda $LIBRA: el Merval arrancó con una baja de 4%

Luego de la polémica promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei, el Gobierno enfrenta este lunes un escenario de alta tensión. Con denuncias penales en su contra y pedidos de juicio político, el mercado espera hoy señales.

El mercado local opera “a media máquina” en el inicio de semana debido al feriado de este lunes en Estados Unidos por el "Día de los Presidentes" (no se moverá el riesgo país, actualmente en 675 puntos). Esto le otorga cierto margen al Banco Central para minimizar un posible salto del dólar.

En este contexto, se espera que las próximas 48 horas sean cruciales tanto en la Casa Rosada como en los mercados financieros.

Cómo reaccionaron los mercados por la criptomoneda $LIBRA

Los bonos en dólares de la deuda, en tanto, caen entre 1,5 y 3% en la Bolsa porteña. La presión del escándalo sobre los activos financieros también pegaba en el dólar MEP, que subía 1,8%, a $ 1.205,57. El dólar blue, por su parte, también cotizaba en alza: 0,8%, a $ 1.230.

En el inicio del lunes parece haber tenido un rápido impacto en la cotización del dólar cripto. Tanto es así, que el precio de USDT, la principal variante utilizada en el país, protagonizó un alza de más de $ 10 respecto del viernes. Sin embargo, el dólar libre se mantiene estable.

Las acciones argentinas son negociadas con descensos este lunes, en un día en el que no hay operaciones en Wall Street.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires inició con una pérdida de 4%, en los primeros negocios, pero esta tendencia se moderaba pasadas las 11:30 horas a 4%. Este lunes no hay referencia de negocios en Wall Street, donde se transan acciones y bonos argentinos.