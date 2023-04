La China Suárez aclaró enojada las versiones de romance con Trueno: "No puedo creer cómo..."

Embed

Así las cosas, Eugenia la China Suárez decidió ponerle punto final a tantos dimes y diretes sobre su vida y salió a hablar desde un vivo de Instagram en la madrugada de este sábado, acompañada por su estilista y amigo Juanma Cativa.

En primer lugar aclaró que no se borró ningún tatuaje como también se especuló en las últimas horas. Y luego, aprovechando un comentarios de los usuarios que la seguían atentos, soltó sin filtro: “No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida”.

“A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa”, concluyó sobre la cuestión visiblemente molesta, por la foto que había publicado en su feed el 1° de abril con el emoji de un relámpago, que muchos relacionaron con Trueno.

China Suárez posteo Rayo que desató rumores de infidelidad con Trueno.jpg

La China Suárez sigue enamorada de Rusherking y ¿Quiere recuperar la relación?

Claro que esa aclaración no fue todo durante la transmisión en vivo que hizo anoche la China Suárez desde su cuenta de Instagram. Porque tras asegurar en primera persona que no sólo no engañó a Rusherking con Trueno, sino que ni siquiera lo conoce personalmente, volvió a hacerle saber a su ex cuáles son sus sentimientos.

En una suerte de declaración de amor, la actriz y cantante siguió respondiendo las preguntas de sus seguidores y ante las repetitivas consultas sobre cómo quedó la relación con el que fue su novio hasta hace menos de una mes, una vez más hizo saber: “No me peleé, me separé”.

La China Suárez y Rusherking cada vez más alejados.jfif

Al tiempo que declaró sin vergüenza alguna cuáles son sus actuales sentimientos por el músico: “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”, en un claro intento de hacerle saber a Rusherking sus ganas de retomar el vínculo.