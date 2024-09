El tremendo drama de Pampita en medio de su separación de Roberto García Moritán

Embed

Así, el periodista uruguayo relató una conversación entre la modelo y el exrelator, donde Ardohain contó que son vecinos en el super exclusivo barrio del Gol de Nordelta.

“Ella le aclaró que solo va los fines de semana y comentó: ‘estoy sufriendo por los carpinchos’”, contó atónito, generando la misma reacción en sus compañeros, al ver que la crisis con el padre de su hija no sería lo que más le preocupa actualmente a Pampita.

“Me pinchó el globo de una manera espantosa. Pensé que el único drama de su vida era su separación, pero en realidad, son los carpinchos”, ironizó Lussich al tiempo que explicó que la ex de Vicuña experimenta un "tire y afloje" con estos animales, porque no quiere atacarlos ni lastimarlos, pero tampoco quiere que se metan en su propiedad. “Ella tiene reposeras con colchonetas blancas y les defecan ahí”, concluyó.

La irónica respuesta de Pampita cuando un técnico le preguntó si está separada de Roberto García Moritán

Desde que empezaron a circular rumores de separación de Roberto García Moritán, Pampita se caracterizó por mantenerse en silencio y evitó hacer declaraciones en los medios al respecto.

Anoche, la diosa de las pasarelas grabó su participación en Los 8 escalones del millón. Rodrigo Lussich contó en Socios del espectáculo que él también estuvo invitado al programa y no evitó la oportunidad para preguntarle por su relación con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires.

El conductor quiso saber directo de ella si son ciertos los rumores de crisis con Moritán, pero no tuvo suerte. "La verdad, no me dijo ni una palabra. Le pregunté incluso si podía grabarla pero me dijo que no y tampoco me contestó cuando le pedí que me tirara al menos una punta para decir en el programa", expuso el periodista.

Sin embargo, Lussich fue testigo de una charla entre Pampita y un técnico que trabajó con ella cuando tenía su programa en Net TV. "Él le dijo '¿te separaste de nuevo?' y ella, con una sonrisa, le retrucó: 'Y... viste que yo cada 4 o 5 años, cambio'. Tremendo", narró el compañero de Adrián Pallares.

La información que trascendió es que Pampita podría estar en el programa de Susana Giménez y ahí sí hablaría por primera vez de su relación con García Moritán, aunque según pudo saber este portal la producción no tendría en la lista de invitados a la modelo para este domingo próximo.