El tremendo exabrupto de Lola Latorre sobre la renovación de votos de Yanina y Diego

Lola Latorre y Yanina Latorre - captura LAM.jpg

“Me da un cringe el matrimonio éste que quieren hacer. Yo le dije a mi mamá que no voy, que si quieren hacer una fiesta por el aniversario, bueno. Pero si quieren renovar votos, a mí todo eso me da un cringe total, así que no lo hagan”, deslizó la modelo.

Al tiempo que disparó sin filtro “¡Chicos, dale, no cog… más, bol…. ¿Qué están diciendo?”, mientras pudo verse la reacción de su madre desde el set televisivo. “Me enteré en casa. No ha sido una conversación como ‘Che, nos vamos a volver a casar’, pero le dije a mamá ‘No lo hagas’”, explicó Lola y reveló que Yanina quiere que el perro le lleve los anillos.

La respuesta de Yanina Latorre a Lola tras su apoyo a Diego contra la idea de la renovación de votos

Y mientras el cronista de LAM señaló que Diego Latorre tampoco "quiere saber nada del casamiento", Lola Latorre indicó que "lo banca". “Si es una fiesta para celebrar la cantidad de años juntos, me parece buenísimo, los re felicito, los adoro y los amo. Pero si quieren casarse de nuevo, no los banco”, argumentó la hija de la angelita.

Por último, Lola anunció: “Yo no voy a ir, no voy a asistir. Me parece un horror. Es todo lo que mamá en algún momento criticó de la ‘con… seca’. Ya está, ya te casaste una vez, querida. Hacete otra fiesta, ¿entendés?”.

Yanina Latorre responde a Lola Latorre - captura LAM.jpg

En tanto, una vez emitida la nota, desde el piso de LAM Yanina Latorre se dirigió a su hija. “Amo que diga mi hija que no coj... ¿Cómo sabe?”, preguntó entre risas. “Igual te comunico, Lolita, te la vas a perder la fiesta porque no solo voy a renovar votos, va a estar el perro con los anillos, voy a poner un techito con muchos voladitos -bien de con… seca- y llamé a un rabino”, anunció mirando a cámara.

“Y van a estar vos y Dieguito, y los dos van a decir unas palabras a lo con… seca y le van a desear a mamá y a papá muchas felicidades. Así que, Lolita, te espero. Si no, fumate un porro y venís igual”, concluyó la esposa de Diego Latorre con su característica verborragia.