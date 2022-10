El tremendo gesto solidario de Andy Kusnetzoff con una oyente que no podía pagar su fiesta de 15 años

Andy K Perros de la calle.jpg Con esta comunicación con Lorena, Andy Kusnetzoff puso en marcha el operativo solidaridad para que su hija Ariadna pudiese tener su fiesta de 15.

Allí la mujer agregó que no sabía cómo decirle a su hija que no tendría su soñado festejo. "No me alcanza, no puedo... Nosotras somos solas, el padre de ella nunca estuvo con nosotras. Yo me separé hace varios años y él no se hizo cargo", explicó la mujer que trabaja como masajista, limpia casas y vende revistas para vivir apenas al día.

En ese momento, cuando Lorena contó al borde del llanto que desde hacía tiempo había empezado a pagar el vestido con el que su hija soñaba, pero reveló que "Después lo tuve que dejar porque no me daba el cuero. Los zapatos sí los tiene y yo la veo a ella con toda su ilusión y qué voy a hacer, no puedo", Andy Kusnetzoff puso en marcha una improvisada campaña para ayudar a esta para que su hija pudiese festejar sus 15 años tal como lo deseó desde niña.

cumple 1.jpg El pasado fin de semana se concretó el festejo de Ariadna, tras la convocatoria solidaria de Andy Kusnetzoff desde su programa de radio para organizar a fiesta.

Andy Kusnetzoff le cumplió el sueño a Lorena para que su hija Ariadna festeje a lo grande sus 15 años

Fue cuestión de minutos, entonces, para que distintos emprendedores se pusieran a disposición para colaborar desde el programa de Andy Kusnetzoff. Estilista, peinadora y manicura, fotógrafo y hasta el diseñador de alta costura Pablo Ramírez, se ofreció a hacerle el vestido a Ariadna.

cumple 2.jpg

Así, finalmente la soñada fiesta de 15 con la que tanto soñaba la hija de Lorena se realizó este fin de semana en una chacra en Los Cardales en la que no faltó nada, según pudo verse reflejado desde las redes sociales.

Pero eso no fue todo, ya que ante tanta solidaridad tras la convocatoria del periodista ,madre e hija también recibieron una invitación para pasar un fin de semana en Mar Azul, así como también cuatro entradas vip para ir a ver el club de sus amores, River Plate, cuando ella quiera. ¡Aplauso y pulgar para arriba para Andy!.