Inesperado cruce entre Andy Kusnetzoff y Eduardo Feinmann en LAM

"¿Qué hace Kusnetzoff?", le preguntó Eduardo al cronista de LAM. "Hace un programa de radio en Urbana. Y hace notas periodísticas, pero no tanto actualidad", le explicó el notero.

"¿Sabés qué hace Kusnetzpff?", retrucó el periodista del programa de Ángel. "CQC.... ¿no hace eso? ¡Me perdí!", lanzó, irónico Eduardo.

"Está en un ciclo de entrevistas, PH: Podemos Hablar", mencionó el notero. "No conozco. El programa de Mirtha sí lo conozco. ¡Me encanta!", acotó el conductor de LN+.

Por último, Eduardo cerró la nota con un toque más de ironía. "Lo ubico de CQC. ¿Ahora es conductor? ¡Lo felicito!", sentenció.

Andy Kusnetzoff le respondió a Eduardo Feinmann

El conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, habló con LAM y le contestó a Eduardo Feinmann, que dijo no conocer mucho sobre la carrera de al figura de Telefe.

"Cuando empezó PH, lo llamamos y no quiso venir", comenzó diciendo el conductor, que esbozó una teoría sobre la supuesta enemistad con su colega.

"En ese momento, yo quería llevar al programa personas que no era de mi palo. Entonces, me esforcé para convencerlo. Le mandé un mensaje a Feinmann y le dije: 'no nos conocemos, ¿por qué no tomamos un café y te explico de qué va el programa?", siguió.

Andy mencionó que se encontraron y tuvieron una charla bastante constructiva. "Nos juntamos. Hablamos media hora. Quedó ahí y después no vino nunca", añadió.

Al finalizar, el conductor de PH recordó que un día Feinmann lo criticó en su ciclo radial. "Yo tuve un tema con Anamá Ferreyra, que después se solucionó. Cuando saltó todo eso, él me mató. Y ahí dije: 'che, ¿pero tomamos un café?'. Ahí quedó... no hay onda", cerró.