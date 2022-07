Marina Calabró, con todo contra Andy Kusnetzoff: "Ni loca voy a PH"

Marina recordó que, hace unos días, Sofía Jujuy estuvo en el programa de Andy, contó que sufre de tropofobia (un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas) y ocurrió algo llamativo en el ciclo.

"Ellos no van a parar hasta que alguien se desmaye en pleno set. Mientras ella contaba su tropofobia, le ponían en las pantallas, todos circulitos de distintos tamaños, probecita", señaló.

"Después dicen que Andy no es malo, que es un chico bueno, que no hace chimentos", añadió.

Por último, Marina dijo que para ella PH es uno de los programas que marcan la agenda del espectáculo. "El otro día, Andy comentó una noticia de Camilo y Evaluna y decía 'bueno, sé que esta semana, Camilo dijo...'. Dale, Andy, no te hagas el que no consumís chimentos, si hacés un programa de chimentos. Viene LAM, Socios del espectáculo y PH", sentenció.

Marina Calabró apuntó contra Andy Kusnetzoff y PH

En una nota con Intrusos (América TV), Marina Calabró se refirió nuevamente sobre Andy Kusnetzoff y PH.

La periodista hizo a alusión a una información que trascendió. Según se filtró, alguien de la producción del programa la calificó como "invitada de segunda".

"Me enteré que los productores de Andy califican a los invitados. Hay invitados de primera y de relleno. Yo prefiero ser relleno", comentó Marina.

"Hace trascender que, para vos (por Andy) hay invitado de segunda y de primera, me parece de cuarta", añadió.

La periodista señaló que cree que todo tiene que ver con la opinión que ella dio sobre el programa. "Lo que digo, no lo digo para molestar, lo digo desde una convicción. Me parece que están dolidos por algún comentario mío sobre el programa y me la cobran así", siguió.

Para finalizar, Marina anticipó que no volvería a estar en PH. "No iría a PH. Ni loca voy", sentenció.