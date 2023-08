La llamativa foto de Noelia Marzol junto a su hija tras las PASO 2023

image.png

En la imagen, la rubia está amamantando a Alfonsina, su hija. "Domingo electoral. Todos felices de haber votado", escribió en la descripción del posteo, que rápidamente recibió miles de likes.

En la publicación, Noelia Marzol compartió otras postales de un domingo en familia. En una de esas fotos aparece en primer plano su pareja, Ramiro Arias, con los dos niños, Alfonsina y Donatello.

Noelia Marzol habló de la decisión que tomó Ramiro Arias y los dejó al borde del divorcio

No todos los matrimonios son color de rosa, y mucho menos cuando hay niños tan pequeños de por medio. Y eso es lo que pasó con Noelia Marzol y Ramiro Arias, quienes luego de una decisión que tomó el futbolista, entraron en crisis.

“El motivo por el cual casi me divorcio hoy fue porque en un momento nos dividimos en el auto, yo le dejé a Ramiro los dos niños y yo me fui sola a hacer unas cosas que tenía que hacer”, comenzó relatando la bailarina de Sex.

“Él nunca me avisó que llegó a casa con los nenes. Yo lo llamaba, lo llamaba y él no me respondía”, dijo entre enojada y sorprendida mientras su esposo re reía de la situación.

Si bien ella decidió comunicarse con la guardia del barrio en el que vive, y les pidió que se acerquen a su lote, el arquero no le respondió, y la preocupación estaba en alza.

“Me agarró como un ataque, se me empezó como a cerrar el pecho, empiezo a llorar, vengo rápido, puse en riesgo mi vida les diría. Cuando llego, nada, el señor estaba tirado en el sillón, no quería responder el mensaje, no quería responder el teléfono. Tranquilo amigo, no pasa nada”, dijo.

“Juro por Dios que estuve a dos minutos de pedirle el divorcio y le aclaró al futbolista que estaba “en capilla”", concluyó.