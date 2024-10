El tremendo motivo del viaje de Cinthia Fernández y Roberto Castillo a San Luis que terminó en escándalo

El novio de Cinthia Fernández viajó hace unos días a San Luis para defender a un narco que quiso ingresar droga a la provincia y que fue detenido por personal policial.

Roberto Castillo llegó a la provincia para dialogar con su cliente y ponerse al tanto de la causa en detalle, luego de que el detenido desistiera de su anterior defensa.

Se trata de un hombre que a mediados de junio intentó ingresar droga para vender en la Villa Merlo, valuada en más de 15 millones de pesos.

cinthia fernandez roberto castillo 2.jpg

Según informó el citado medio, el Juzgado Federal de Villa Mercedes procesó y ordenó la prisión preventiva de Juan Carlos Insúa el 4 de julio por el transporte de estupefacientes.

Al mismo tiempo fueron imputadas otras dos personas: un hombre y una mujer. El juez Juan Carlos Nacul también lo embargó por $2.250.000.

Ahora está alojado en la Unidad N° 2 de procesados del Servicio Penitenciario Provincial. Castillo fue contratado para su defensa legal y por eso viajó desde Buenos Aires en compañía de su novia para tener el primer encuentro con su cliente.

Lo cierto es que durante sus días en la provincia surgieron trascendidos de discusiones y tensiones en la pareja, tanto en el hotel donde se hospedaron como en un conocido restaurante, algo que ellos desmienten rotundamente.

cinthia fernandez roberto castillo.jpg

Qué dijo Roberto Castillo sobre la versión de una fuerte pelea con Cinthia Fernández: "Venimos teniendo..."

Según pudo saber PrimiciasYa, Cinthia Fernández y Roberto Castillo habrían protagonizando una tensa discusión en la habitación de un hotel en San Luis.

"De una habitación de al lado se quejaron por los fuertes gritos, él bajó y se acostó a dormir en un sillón de la recepción. Después bajó ella con la valija y se fue en un taxi, se quería ir parece. En ese momento, el novio la llamó y a los pocos minutos ella volvió al hotel", contaron testigos que presenciaron la pelea.

En diálogo con este portal, el abogado desmintió esa información. "Lo que dicen en el hotel no me consta. No existió ninguna pelea", remarcó, tajante.

Roberto Castillo dio su versión y fue contundente. "Yo estuve preparando los argumentos de una audiencia que tenía a la mañana siguiente. Por eso bajé al lobby para hablar por teléfono y dejarla dormir a Cinthia. Trabajé hasta tarde y, tal vez, alguien me vio con sueño, pero nada más", señaló.

"De hecho, Cinthia me acompañó a la penitenciaria de Concaran y después nos fuimos a Potreros de los Funes. Venimos teniendo momentos muy buenos, no entiendo esta noticia", agregó.

El abogado advirtió que en sus redes está más que claro que las cosas están bien entre ellos. "Imaginate que si estaríamos peleando no viviríamos subiendo historias dedicadas de uno hacia a él otro. Además, si hubiéramos tenido una fuerte pelea es raro que nos levantamos a las 8 am para irnos a trabajar juntos", detalló.

Al finalizar, Roberto Castillo también desmintió la versión de otra pelea en un restaurante. "Entiendo que haya gente que esté molesta con nuestra relación pero desmiento absolutamente que estemos peleados o hayamos peleados. En Los Robles, Cinthia no estaba llorando para nada", sentenció.