¡MATERIAL BOMBA! Apareció un video de Cinthia Fernández llorando tras discutir con Roberto Castillo

“De una habitación de al lado se quejaron por los fuertes gritos, él bajó y se acostó a dormir en un sillón de la recepción. Después bajó ella con la valija y se fue en un taxi, se quería ir parece. En ese momento, el novio la llamó y a los pocos minutos ella volvió al hotel”, le contarón a este medio testigos que presenciaron lo sucedido entre la pareja.

Pese a que la pareja negó de manera rotunda haberse peleado, ahora apareció un video de Cinthia llorando en la playa y aparentemente por otra discusión que tuvo con Castillo esta vez durante el viaje a Cancún.

De acuerdo a la info publicada en la cuenta "@Lomaspopucom" el video que se compartió fue el día anterior a que él le pida matrimonio. "Ella llorando desconsoladamente porque se estaban peleando", detallaron.

Qué dijo Roberto Castillo sobre la versión de una fuerte pelea con Cinthia Fernández: "Venimos teniendo..."

Según pudo saber PrimiciasYa, Cinthia Fernández y Roberto Castillo habrían protagonizando una tensa discusión en la habitación de un hotel en San Luis.

En diálogo con este portal, el abogado desmintió esa información. "Lo que dicen en el hotel no me consta. No existió ninguna pelea", remarcó, tajante.

Roberto Castillo dio su versión y fue contundente. "Yo estuve preparando los argumentos de una audiencia que tenía a la mañana siguiente. Por eso bajé al lobby para hablar por teléfono y dejarla dormir a Cinthia. Trabajé hasta tarde y, tal vez, alguien me vio con sueño, pero nada más", señaló.

"De hecho, Cinthia me acompañó a la penitenciaria de Concaran y después nos fuimos a Potreros de los Funes. Venimos teniendo momentos muy buenos, no entiendo esta noticia", agregó.

El abogado advirtió que en sus redes está más que claro que las cosas están bien entre ellos. "Imaginate que si estaríamos peleando no viviríamos subiendo historias dedicadas de uno hacia a él otro. Además, si hubiéramos tenido una fuerte pelea es raro que nos levantamos a las 8 am para irnos a trabajar juntos", detalló.

Al finalizar, Roberto Castillo también desmintió la versión de otra pelea en un restaurante. "Entiendo que haya gente que esté molesta con nuestra relación pero desmiento absolutamente que estemos peleados o hayamos peleados. En Los Robles, Cinthia no estaba llorando para nada", sentenció.