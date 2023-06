El triste posteo de Wanda Nara después de enterarse que L-Gante presentó a su novia

image.png

"Nunca le pegues a alguien donde un día te contó que le dolía", dice la frase que la ex del delantero del Gelatasaray subió a sus Stories, justo luego de haber visto a Elian con otra mujer.

Si bien Wanda afirmó hace poco en un vivo que está soltera, y que el ex de Tamara Báez es sólo su amigo, es llamativo el mensaje de la ex de Maxi López, sobre todo porque hacía un tiempo no posteaba este tipo de frases reveladoras.

L-Gante presentó a su novia después de que Tamara Báez blanqueara su nuevo romance

Ni Wanda Nara ni Tamara Báez. L-Gante parece que dio vuelta la página y presentó desde sus redes sociales a su nueva novia. El cantante de cumbia 420 se mostró con Macarena Hanna Bustamante, tras los rumores de romance con la conductora de MasterChef y la supuesta reconciliación con Báez.

En sus historias, subió una foto con la joven en la cama, recién despiertos, la arrobó y escribió "Buen día". Acto seguido, la modelo inhabilitó su perfil. Parece que empezó a recibir mensajes maliciosos de los seguidores del músico y optó por cerrar la cuenta temporalmente.

Luego, volvió a hablitarla y se llevó una grata sorpresa: sus seguidores incrementaron. Pasó de tener 81 mil seguidores a 100 mil y el número, con el tiempo, seguirá subiendo.

Lo más curioso es que el mismo día que L-Gante da a conocer la noticia de su nuevo amor, Báez, la madre de su hija Jamaica, también presentó a su nuevo novio. Él es Gonzalo Escudero, un futbolista de 26 años que está probando suerte en Europa.