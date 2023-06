Jimena Barón y Wanda Nara recordaron en MasterChef sus tiempos de botineras: "Fuimos..."

El jurado (Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui) le preguntó cómo se lleva con la cocina. “Como cocinera soy práctica porque estoy sola y tengo a Momo. La verdad es que me gusta comer bastante saludable, pero no me meto en recetas de dos horas y media, o de dejar del día anterior para el siguiente. Es veloz el asunto”, explicó.

Embed

“A Jimena la estuvimos observando y siempre cocina rico, sano, saludable y balanceado. Por eso van a tener que presentar un plato que siga esas premisas”, les indicó Martitegui a los participantes sobre el desafío de esta noche. De Santis agregó que los concursantes deben preparar algo "sabroso y tentador", mientras que Betular enumeró “vegetales, proteína y cereales” como ingredientes clave.

Así, Jimena les aconsejó a los aspirantes a cocineros que "no aflojen en el tema de condimentos, alguna salsita para que no haya tanta diferencia en el sabor de la proteína". “Es difícil que esté sabrosa la verdura y el cereal", sostuvo. Wanda, sin embargo, reveló que prefería sus consejos "para levantar los glúteos".

Jurado y Jimena Barón en MasterChef.jpg

La indirecta de Wanda Nara a Juan Francisco de MasterChef: "Esto tomalo como..."

¿A Wanda Nara le gusta Juan Francisco Moro? En las distinas emisiones de MasterChef (Telefe), la conductora y el participante han tenido un divertido ida y vuelta, y este miércoles no fue la excepción.

En el desafío de esta noche, los participantes tuvieron que preparar un solomillo Wellington, una receta bastante complicada dentro del mundillo de la gastronomía.

Cuando Juan Franscisco presentó su plato al jurado (Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis) cometió el error de no haber cocinado lo suficiente la carne y por eso quedó cruda.

Embed

Los chefs, casi indignados, se negaron a probar el plato del concursante. "¿Yo puedo probar?", preguntó la conductora. Acto seguido, quiso saber si Betular había probado el solomillo. "Yo no como carne cruda", sostuvo el pastelero.

La empresaria se acercó a la mesa de jurado y comió un bocado. "Esto tomalo como un acto de amor, no sé si voy a ir a San Bernardo, pero que coma carne cruda...", lanzó Wanda. "Ojalá estés viva mañana", bromeó Betular.

Juan Francisco le agradeció y la conductora afirmó al final: "Impresionante el plato".