El último gesto público de Ova Sabatini a su hermana Gabriela: cuándo fue y qué le dijo

El primero fue un posteo el 6 de marzo de 2020, cuando la destacada ex tenista fue declarada ciudadana ilustre por la legislatura: "Hermanita querida, sos un ejemplo en muchos aspectos para los ciudadanos de nuestro país, por eso creo que este homenaje es justo para vos... Ciudadana Ilustre", indicó emocionado Ova mencionando a su hermana en Instagram.

ova sabatini posteo a gabriela sabatini.jpg

El 16 de mayo de ese mismo año, Ova le dedicó un sentido mensaje a su hermana por su cumpleaños con una foto de los dos juntos: “Hermanita querida, llegaron los 50. Aunque hoy estemos separados, cuarentena por medio, mis pensamientos están con vos".

"Estoy viendo infinidad de expresiones de cariño que te dedican personas de todo el mundo, que son consecuencia de lo buena persona que has sido siempre. Te deseo felicidad hoy y siempre. Fuiste, sos y serás muy importante en mi vida. Te quiero siempre....feliz cumple”, escribió el marido de Catherine Fulop.

Hoy la historia es completamente distinta y la distancia entre él y Catherine Fulop con Gabriela Sabatini está más que en evidencia tras el faltazo de la ex deportista al casamiento de su sobrina.

ova sabatini posteo a gabriela sabatini 1.jpg

El duro enojo de Oriana con Gabriela Sabatini por no ir a la boda: "Ella terminó pagando..."

La escandalosa ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento de su sobrina Oriana Sabatini y Paulo Dybala provocó una enorme repercusión después de la confirmación de Ova.

Y revelando más detalles sobre esta interna familiar, en Mitre Live contaron: “Lo que pasó el sábado en el casamiento de Oriana y Paulo fue maravilloso pero digan lo que digan fue un casamiento con sensaciones encontradas: lo bueno es que se casó Oriana y lo malo fue la ausencia de Gaby Sabatini. En esto voy a ahondar porque de la boda ya nos enteramos de todo".

“A mí me cuentan que hubo mucha bronca, dolor y enojo con esta decisión que tomó Gaby, sobre todo de su hermano y de la mismísima Oriana que le molestó sobremanera esto. Lo que habrían sentido en la familia es una falta de códigos total. Los puso furiosos que se hablara más de Gaby y su ausencia que de la boda en sí porque fue lamentablemente lo que pasó”, añadió.

Completando la información, detalló: “Me decían que en la familia decían: ‘¿Qué le costaba venir un rato e irse? Ahora esto empaña la boda porque se habla más del escándalo que del casamiento’. Yo pregunté algo que es clave: ¿qué pasó acá entre los hermanos? La relación parece quebrada”.

“A mí me contaron que, hace unos años, ocurrió algo grave familiar entre ellos que detonó esta interna feroz que se vive hoy, que por supuesto Oriana no tiene nada que ver pero termina pagando los platos rotos. A mí me contaron todo pero prefiero no profundizar en eso porque, de ser cierto, es terrible. Son esas cosas que uno dice en voz alta ‘no puede ser cierto’ y probablemente lo sea. Esto va más allá incluso de los hermanos, decisiones de terceros que los terminaron de afectar a Ova y a Gaby”, cerró el periodista Juan Etchegoyen.