El urgente pedido de Romina Pereiro por su amigo Chano

Y agregó entre lágrimas: "Yo, lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no tengo un sábado a la noche de paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”.

Lo cierto es que conmovida por su fuerte testimonio, Romina Pereiro, ex de Jorge Rial, compartió un profundo posteo en Instagram hablando de la salud de su amigo Chano y pidiendo por un debate de ley de salud mental para que sea modificada de manera urgente.

"Tengo un amigo que no la está pasando bien. Ni el ni su familia. Cómo es un caso público, me parece que es momento de visibilizar a través de las palabras de su mamá, que la ley de Salud Mental necesita ser debatida y modificada urgente", indicó la licenciada en nutrición.

"Las personas con adicciones necesitan tratamiento multidisciplinario, y sus familias contención y orientación profesional", argumentó.

Y cerró: "El Estado debe estar presente atendiendo y conteniendo a los pacientes y sus familiares. Garantizando el acceso al sistema de salud que corresponda. @chanotb te queremos y te esperamos con mucho amor".

Las lágrimas de Marina, la madre de Chano

Marina Charpentier, la mamá de Chano Moreno Charpentier, habló con América Noticias Mediodía, América Tv, y no pudo evitar las lágrimas al referirse al estadio de salud de su hijo, quien está internado en una clínica privada psiquiátrica tras la primera internación en el sanatorio Otamendi.

"No lo he visto hace seis días. La internación es para que él tome conciencia de por qué está ahí. Es una medida más, no creo que sea distinta, esperemos que resulte esta internación. Necesita aquietar su dolor y su cabeza", precisó la madre del cantante de 40 años.

"No puedo decir más nada específicamente de mi hijo porque me emociono", dijo entre lágrimas Marina, conmovida por la situación que vive. "Soy licenciada en trabajo social y me especialicé en adicciones", reconoció la madre del artista.

"Un adicto la mayoría de las veces se hace daño a sí mismo", afirmó Marina. Y añadió conmovida: "Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir y muchas de ellas que ya no lo tienen me dicen que pelean por el mío y por los otros".

Y sobre cómo es Chano, destacó: "Es un ser sensible que le duele el mundo y que consume por una tristeza muy profunda".