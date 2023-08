El valorable gesto que tuvo el Conejo Alexis Quiroga con Coti Romero en su momento más difícil

"Acompañarse desde el lado amoroso que pueda, es medio difícil. Está atravesando muchas cosas personales", destacó el Cone.

Embed

Y contó cómo intervino en su momento para que esté mejor: "Yo la veía mal y sin forma de salir a flote. Y se lo planteo a ella de que vengan los padres o vaya a Corrientes a verlos".

"La contención familiar es única y de sanar y opté por mi parte de llamar a sus padres y decirles si podían venir. 2Le compré los pasajes a los padres y los fui a buscar a la terminal", reconoció el cordobés.

Y cerró en cuanto a una nueva oportunidad como pareja: "Hoy no quiero volver porque no quiero verla así".

conejo quiroga.jpg

El duro relato entre lágrimas de Coti Romero en Intrusos

Coti Romero, ex participante de Gran Hermano 2022, estuvo en el piso de Intrusos, América Tv, y dio detalles del mal momento que atraviesa, quebrándose en varias pasajes de su relato.

"Me cambió mucho la cabeza en todo y me complicó mucho. Me volví mi propia enemiga. Tenía 40 comentarios lindos y uno feo y me centraba en el feo", indicó la joven correntina.

Coti remarcó que está con asistencia psicológica: "No podía levantarme. Hoy en día no estoy bien (se quiebra). Quienes se creen ellos para condenarte o decirte como sos y juzgarte. No hay persona que no tenga más ganas de salir adelante que yo. Yo lloraba mucho en la casa pero no se veía".

"Me da miedo no poder aguantar y no cumplir ese sueño de chiquita, me da miedo no poder disfrutar (de los ensayos del Bailando 2023) y es difícil. Mi mamá llora todo el tiempo también porque me ve así", explicó Coti.

Y reconoció con dolor: "Me llegué a cortar, no llegaría a decir intento de suicidio pero me llegué a cortar para sentir alivio, todavía se están curando las heridas, no fue hace mucho. Estoy mal, quiero volver a ser yo y recuperar mi brillo".