Coti Romero lloró en Intrusos al contar el drama que vive: "Me volví mi propia enemiga"

"Me cambió mucho la cabeza en todo y me complicó mucho. Me volví mi propia enemiga. Tenía 40 comentarios lindos y uno feo y me centraba en el feo", indicó la joven correntina.

Coti remarcó que está con asistencia psicológica: "No podía levantarme. Hoy en día no estoy bien (se quiebra). Quienes se creen ellos para condenarte o decirte como sos y juzgarte. No hay persona que no tenga más ganas de salir adelante que yo. Yo lloraba mucho en la casa pero no se veía".

"Me da miedo no poder aguantar y no cumplir ese sueño de chiquita, me da miedo no poder disfrutar (de los ensayos del Bailando 2023) y es difícil. Mi mamá llora todo el tiempo también porque me ve así", explicó Coti.

Y reconoció con dolor: "Me llegué a cortar, no llegaría a decir intento de suicidio pero me llegué a cortar para sentir alivio, todavía se están curando las heridas, no fue hace mucho. Estoy mal, quiero volver a ser yo y recuperar mi brillo".

Coti Romero disparó contra El Conejo en medio de los rumores de reconciliación: "Me hizo..."

Hace unos días, en LAM, América Tv, se confirmó la reconciliación entre los ex participantes de Gran Hermano 2022, Coti Romero y Alexis El Conejo Quiroga.

Según había informado Pepe Ochoa en el ciclo de Ángel de Brito:"él viajó el fin de semana, y lo que me cuentan, es que el domingo volvió con sus valijas y fue directo a la nueva casa de ella”.

Sin embargo, el lindo rumor duró poco porque la correntina se refirió al tema en sus redes sociales con un mensaje contundente. Cabe recordar que Coti está atravesando un delicado momento con su salud mental.

En sus redes sociales, Diario Show publicó la noticia y mencionó que "durmieron juntos", a lo que la ex Gran Hermano respondió: "Yo no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal".

Hastiada de que se hable de ella y de su relación con el Cone, agregó: "Perdón, yo estoy cansada de que inventen cosas y por eso fui con esa, con enojo encima. Perdón si les molestó".