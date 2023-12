El verdadero motivo por el que habrían internado al Pocho Lavezzi: "No la está pasando bien"

“Empezó a trascender que estaba apuñalado y con la clavícula rota y salió que el hermano también estaba lastimado, entonces se dijo que había sido una pelea entre ellos. Después quisieron bajar los decibeles y un familiar dijo que se subió a una escalera a cambiar un foquito, pero el que lo conoce al Pocho Lavezzi en esa mansión no creo que ande cambiando foquitos”, enumeró todos los rumores que se dijeron sobre el exfutbolista.

Ahí, la rubia reveló que Lavezzi no se encuentra en su mejor momento personal y tiene problemas de salud mental. “Lo cierto es que hace tiempo el Pocho Lavezzi no la está pasando bien. No está pasando un buen momento de su vida, no está bien”, afirmó.

“El tema de tener mucho dinero, te quedás sin trabajo de un día para el otro, un trabajo tan genial. De esos tipos que uno solamente ve la plata y el Instagram, no la empezó a pasar bien, empezó a tener malas juntas, salir mucho de noche y anoche tuvo un episodio”, aseguró Yanina.

Embed

Qué dice el informe policial sobre el grave episodio de Ezequiel "Pocho" Lavezzi en Uruguay

Este miércoles, se supo que Ezequiel Pocho Lavezzi se encuentra internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este tras sufrir heridas en su cuerpo en medio de sucesos aún sin explicar.

El exfutbolista fue ingresado en la madrugada de hoy, después de participar de una fiesta en la ciudad uruguaya.

Y ahora, se dio a conocer qué dice el informe policial sobre el episodio del cual fue protagonista Lavezzi: “El día 20 diciembre próximo hora 05:00 concurre móvil policial a Arenas de José Ignacio, Jurisdicción de Secc donde solicitan apoyo a La Emergencia. Al arribo del móvil se encontraba VICTIMA Ezequiel IVAN LAVEZZI el cual se encontraba lesionado siendo atendido por móvil de la Emergencia Dr. Agustini el cual diagnostica fractura de omóplato trasladándolo a Sanatorio Cantegril. Se desconoce al momento como se realizo la lesión, el mismo se encontraba en una fiesta.”