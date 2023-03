El veterinario de Gran Hermano 2022 reveló la verdad sobre la salud de Mora y Caramelo: "Estamos alertas"

“Nosotros no vimos nada. Si realmente fuera peligroso para ellos o no estuviera de acuerdo creo que levanto la voz, hablo con producción y los perros se van en el acto, o la producción misma diría que no los están cuidando, pero no pasa eso”, dijo el veterinario en charla en el stream de Telefe con la conducción de Romi Stone.

Y remarcó: “Estamos alertas, no obstante yo igual agradezco que la gente cuente, porque a veces yo me entero de cosas porque la gente te escribe, muchos por Instagram. Muchos con cuestiones como ‘por favor, que se lo lleve Marcos, es el más responsable, no se lo den a Romina’”.

“Lo que les dejamos en claro es que en lo posible les dejen hacer una vida libre, que no estén todo el día a upa, porque en realidad van a reaccionar, les va a molestar”, destacó el veterinario.

“Hoy los perros hacen colecho con la gente, se ponen botitas, ropitas, cositas, son perrijos que están integrados de una manera tal a las familias que hasta un punto está bueno, pero llega un punto en que hay que poner límites porque eso no les hace bien a ellos y eso va a pasar con mucha de la gente que nos está escuchando ahora, que por ahí los humaniza de tal manera que no está bueno”, consideró Gustavo Marín.

Y sobre el futuro de los perros una vez finalizo GH, explicó: "No tienen por qué vivir juntos, creo que a cada uno le haría bien tener su familia, pero también podría pasar que vayan juntos y estarían bien, pero no me parece que sea una condición sine qua non decir que tienen que irse juntos”. Cabe destacar que Telefe es el medio argentino con mas seguidores en Twitch y sigue minuto a minuto todo lo que pasa con Gran Hermano.

Gastón Trezeguet contó cuál será el futuro de los perritos de Gran Hermano 2022

En el ciclo A la Barbarossa, Gastón Trezeguet reveló una información que causó conmoción entre los seguidores del reality cuando dijo que tanto Mora como Caramelo “no se quedarán hasta el final”.

“Nunca se quedan hasta la final los perritos porque es solo un tiempo determinado, es una semana, una o dos como mucho”, dijo Gastón, que viene de vivir su propia experiencia en la casa con la vaca Margarita y el ternero Ernesto.

“¿Y quién se los va a llevar y que les den tanto amor?”, consultó Georgina. “Están de tránsito y ya tienen sus respectivos futuros hogares. Es para visibilizar el tema de la adopción, del tránsito... imaginate, los quiere todo el país a esos dos perritos”, respondió Gastón.