Gran Hermano 2022: Camila, la hermana de Julieta, expuso una estrategia desleal de La Tora

"En los días que estuvo la familia, Romi le hizo comentarios desafortunados a Camila sobre su físico, que estaba muy flaquita. Cami, el último día que estuvo, le dijo: 'no, pará'. Son cosas que no se dicen", argumentó Lucila.

La hermana de Julieta estaba viendo las nominaciones en la streaming del reality y quedó sorprendida al escuchar a La Tora. "Romina no me hizo ningún comentario", advirtió Camila.

Al parecer, Lucila trató de dejar mal parada a Romina y sacar provecho de la situación. "¡Está usando esto! Es una excusa para nominar a Romina", sentenció la hermana de Juli.

Julieta reveló el humillante pedido de la producción para ingresar a Gran Hermano 2022

En medio de una charla con Romina Uhrig y Camila Lattanzio en Gran Hermano 2022, Julieta Poggio reveló un pedido que recibió de parte de la producción antes de entrar a la casa.

Disney -como le dicen en el reality- comentó que la obligaron a decir algo frente a cámara, que no era real, y que podía poner en riesgo su relación con su novio, Lucca Bardelli.

“La producción me hizo decir algo así como ‘en la casa de GH nunca se sabe’ y qué sé yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara... pero tampoco me podía negar, ¿qué iba a hacer? ¿Decirles ‘no, no lo digo’?”", comentó Julieta.

La joven mencionó que le advirtió a Lucca que esa frase fue algo que le impusieron, que ella le prometía fidelidad. "Me hicieron quedar re mal de una. A mi novio le conté pero no le gustó una mier... eso”, sentenció.