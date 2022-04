El viaje de María Valenzuela que podría devolverle la salud

maría valenzuela.jpg María Valenzuela viajó a Ushuaia esta mañana para iniciar el tratamiento odontológico que le devuelva la salud. Fotos: Grosby Group.

Por eso, esta mañana la actriz partió rumbo al sur para iniciar el tratamiento bucal. Pero antes de subir al avión, paró y habló con la prensa, donde aseguró estar "Feliz de la vida... me hacía amucha ilusión y mucha esperanza de verdad". Al tiempo que contó "Marcelo (Carta) es mi hermano y mi odontólogo de toda la vida... Ojalá me hubiera hecho este trabajo con él. No viajé a Ushuaia pensando que no me iba a pasar esto, pero sino lo hubiera hecho con él directamente".

Al mismo tiempo, reconoció que está tomando antibiótico por una infección que la está afectando. "Me sacaron un implante y vieron que abajo había una infección".

"Marcelo no quería venir acá a hacerme el tratamiento porque yo acá (Buenos Aires) estoy muy estresada, y para este tipo de cosas tenés que estar tranquila, entonces me propuso ir para allá. Voy a estar 4 días en su casa, en familia con su mujer y sus hijos, y me van a mimar y voy a estar 4 días con ellos", explicó Valenzuela. Por último, con relación al odontólogo de nombre Manuel, que es quien le hizo el trabajo en su boca por el que atraviesa todo este calvario contó que "No apareció más".

Le detectaron un nuevo problema de salud a María Valenzuela

Hace algunas semanas, María Valenzuela posteó un video en las redes sociales en el que denunció mala praxis por parte de un odontólogo y que por ello pesa 35 kilos, lo cual repercute en su salud.

Sin embargo, cuando su problema dentario estaría próximo a solucionarse, un nuevo mal afecta a la salud de María Valenzuela. Este martes, en Nosotros a la mañana, Carlos Monti reprodujo un audio en el que la actriz brinda detalles sobre lo que le ocurre.

María Valenzuela.jpg Le detectaron un nuevo problema de salud a María Valenzuela.

“Estoy haciéndome estudios. Masticar, masticar, no puedo, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina, en todo lo que es la boca y las encías, porque se me justaba además mucha comida", comenzó detallando la actriz.

Luego, agregó: "Y me está preparando, y me estoy haciendo análisis de sangre, estoy tomando suplementos para tener más fuerza, más proteína, todo dos por día, para que me levante el ánimo y la energía”.

Sobre el actual problema de salud que le detectaron, Valenzuela comentó: “Yo me tengo que operar las lolas, por eso también estoy haciendo mamografías, análisis de sangre, porque tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. Porque ya no puedo ni hacerme masajes, ni ponerme boca abajo”.