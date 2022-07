El viaje romántico de Moria Casán y Fernando Galmarini a Portugal

Moria de 75 años y Galmarini de 79 afianzaron su relación desde el año pasado y ahora disfrutan de unos días de descanso y amor en Europa.

moria casan.jpg

El noviazgo se afianzó durante el 2021 y en diciembre del año pasado Moria desde el programa que conducía por El Nueve, Moria es Moria, aclaró que no se casó con el dirigente sino que tienen una unión sentimental que va más allá de los papeles.

"No pasamos por el Registro Civil, pasamos por una propiedad horizontal", indicó Moria Casán. Y explicó: "Un día yo estaba en una posición horizontal y veo que Galma me mira y se me viene encima y me dice: ¿te querés casar? y yo digo ¡bueno!".

Así, siguiendo con su relato dejó en claro que "Después no nos casamos por civil, pero establecimos un compromiso tácito". Y agregó: "Se lo dijimos a la familia el domingo pasado que fue su cumpleaños 79. Nadie sabía nada, pero así somos nosotros. Fuimos clandestinos, fue mi profe de historia, me vino a buscar...".

image.png

Fuerte reclamo económico de Moria Casán a Marcelo Tinelli

Moria Casán fue jurado de Showmatch durante muchos años. La diva siempre mantuvo una excelente relación con Marcelo Tinelli y la producción del programa. Sin embargo, en las últimas horas, la ex vedette sorprendió a todos con duros tuits contra el número uno de La Flia.

Todo se generó por el mensaje de un periodista, que habló de la increíble cifra que cobrará Cristian Castro para estar en Cantan Conmigo Argentina, el nuevo formato de Tinelli.

"Le pagarán más 150 mil dólares", decía dicho posteo. A lo que Moria respondió: "Y nosotros (por el jurado del Bailando), estuvimos dos años para cobrar. Tenes que ser extranjero para que coticen. Please! Aguante Argentina!".

En Intrusos mostraron el mensaje de La One y recordaron que en su programa en América TV, Incorrectas, le había hecho un pase de factura al famoso conductor. "Hay que tener códigos. Si me usás, ¡pagá los dos meses y medio que me debes!", había dicho Moria en ese ciclo.

En ese momento, lejos de preocuparse, Tinelli tomó con calma el reclamo de la One. "Entiendo el humor y la acidez que tiene", eran las palabras del animador.