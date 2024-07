El video de Beatriz Olave donde cuenta cómo es su vida y de qué vive: "Puedo disfrutar de..."

“Hola queridos amigos, cómo estamos hoy con este sol maravilloso. Hoy está para salir a pasear, para dar una vuelta por ahí, los que pueden como yo, porque ya soy jubilada y puedo disfrutar de la vida y darme el gusto de pasear y tomar solcito y no estar todo el día encerrada”, comenzó su mensaje Beatriz Olave.

“Quería desearle a todas las personas que sean de mi edad, menos o más, que también tengan un día espléndido, feliz, lleno de amor, de felicidad y de bendición, porque yo siempre estoy con las bendiciones a pleno”, remarcó la cordobesa.

“Tengo un regalo maravilloso que está allí y recién mañana se los voy a mostrar, que me han traído de Catamarca unos amigos que dicen que les raigo suerte. Me trajeron la virgencita del valle”, indicó Betty feliz por el especial obsequio que recibió.

Y cerró: “Las vírgenes son todas amadas mías, como Jesucristo. Es la madre, amo a todas las madres, así que benditas sean las mamás. Les mando un beso enorme a todas y que Dios las colme de bendiciones y como siempre les digo: abran los brazos, recíbanla que llega. A mí me legan siempre”.

beatriz olave 1.jpg

Ramiro Bueno reveló la especial conexión que tuvo con su padre, el Potro Rodrigo, de viaje por Japón

El hijo del Potro Rodrigo, Ramiro Bueno, que por estos días se encuentra en Tokio, Japón, de viaje con sus amigos, habló de la especial conexión que tuvo con su papá en el país asiático.

En diálogo con Revista Gente, detalló cómo surgió el viaje a ese destino. "Iba a viajar en 2020 por los Juegos Olímpicos de Tokio a hacer coberturas, ya que en esa época también estaba metido en mi carrera de periodista deportivo, pero lastimosamente no se pudo dar por la pandemia… pasaron los años y finalmente este año pudimos viajar con mis amigos", contó.

Sin la cobertura del encuentro deportivo, el músico explicó qué hace en su viaje: "Además de ser unas vacaciones también lo utilizo para conocer más la cultura japonesa que desde niño amo tanto. De pequeño me hicieron bullying y uno de los motivos era por mi gusto hacia el animé. Y ahora que estoy bien con mi carrera musical y próximo a estrenar dos temas nuevos, me traje una grabadora vieja que me regaló mi tío Pablo (hermano de su madre) en la que guardo momentos para después llegar a Buenos Aires y editar mis videos".

Por otro lado, el joven reveló la extraña conexión que tuvo con su padre estando de vacaciones. "Es la primera vez que voy a pasar el cumpleaños de mi viejo estando lejos de mi casa… me paso algo muy loco: ayer por la mañana hablé con un colega rapero y estamos próximos a confirmar ¡mi primera presentación en Córdoba! Muy loco todo… sobre todo porque del otro lado del mundo sigo haciendo llamadas y hablando con amigos para volver a trabajar con la música ni bien vuelva a Argentina", detalló.

Y agregó agradecido: "Tengo ya programados dos shows para junio en Buenos Aires y este tercero que cerré ahora en Córdoba, creo que para julio. Todo se dio estando en Japón y estoy seguro de que lo de Córdoba tiene que ver con ese loco lindo que me cuida desde el cielo".