El deseo de Beatriz Olave para que Sabrina Rojas sea la novia de Ulises Bueno: "Si algún día..."

Ahí la actriz reconoció su admiración por ella y la música de Ulises Bueno: "La quiero, yo te amo de toda la vida, es un placer conocerte. En breve vamos a estar filmando un video con Ulises, he sido convocada, me lo merecía de lo cholula que soy de tu hijo".

"Es tan bella que puede estar en cualquier lado", reconoció Beatriz Olave. Y consultado sobre si le gustaría que la actriz sea pareja de Ulises, explicó: "Yo no me meto en la vida de mi hijo".

Y agregó: "La quiere mucho Ulises, que se de, yo no tengo la culpa. Ojalá tenga suerte porque Ulises porque está solo. Lo veo perfecto, está inmaculado".

Cabe recordar que hace un tiempo que Sabrina Rojas se separó del Tucu López y se encuentra enfocada en su trabajo teatral en la temporada de verano. En tanto, el cuartetero se separó a mediados de 2022 de Rocío Pardo.

¿Se hará realidad el sueño de Betty Olave de tener a Sabrina Rojas en su familia?

Sabrina Rojas reveló la charla que tuvo con Luciano Castro tras su ruptura con Flor Vigna

La actriz Sabrina Rojas habló en un móvil con LAM, América Tv, y profundizó sobre su relación con Luciano Castro , más aún tras su ruptura con Flor Vigna.

Lo cierto, es que desde que Vigna emitió el comunicado anunciando que no estaban más en pareja, Luciano no dio declaraciones al respecto e incluso se negó a hablar cuando las cámaras de LAM lo fueron a buscar al teatro.

Es por eso, que el conductor Ángel de Brito intentó indagar a través de la actriz como se encontraba Luciano en medio de toda la difícil situación.

“No tengo idea. Hablo todos los días, recién hablé con él pero no hablamos más que de los niños”, contó Sabrina y luego amplió:“Cuando me enteré le puse nada más ¿estás bien? Me dijo que si. Pero bueno, creo que cuando uno transita una separación está como raro. Supongo que así estará”.

Con su respuesta, el periodista resaltó una vez el perfil bajo que caracteriza a Luciano e incluso su poco presencia en las redes sociales. “El trata de evadirlo, y acá estamos, nosotras siempre hablando”, deslizó ella.