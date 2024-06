El video de Cinthia Fernández enfurecida con un vecino por una reiterada maniobra: "La próxima te..."

Desde sus historias de Instagram, Cinthia Fernández compartió su indignación con esta persona y mostró el cartel que de puño y letra le hizo para dejarle en el auto.

"Hoy amanecí con la peor de las ondas, entonces pasó esto...", advertía primero la madre de Charis, Bella y Francesca antes de dar paso al video donde se la ve enfurecida.

"Claramente hay gente muy pelot... que no ve las advertencias de prohibido estacionar. Entonces le vamos a preguntar si es pelo... o no sabe leer por dice prohibido estacionar y me encajan la camioneta en mi local", lanzó enojadísima.

"La primera te aviso, la próxima te rompo el auto. Pelo... que no sabe leer los carteles", advirtió Cinthia. Y cerró indignadísima: "Aparte estacionó como en su casa, estaciona cómo quieras, pedazo de pelo... ".

El susto que se llevó Cinthia Fernández al encontrar una desagradable sorpresa en su casa

Cinthia Fernández relató a través de sus redes sociales la asquerosa situación que tuvo que enfrentar en las últimas horas tras percibir un olor nauseabundo en la cocina de su casa.

“Ayer en mi casa se sentía mucho olor a podrido pero podrido. No podrido de baño, podrido de que alguien había muerto. Algo estaba mal. Saco la bolsa de la basura y nada. El tacho tenía olor...”, comenzó contando desde su auto.

Como segunda opción, la panelista contó que decidió limpiar profundamente el tacho con distintos elementos de limpieza pero para su sorpresa el olor persistía y al día siguiente se volvió algo insoportable.

Cuestión que corremos el tacho y miren lo que encontramos...”, expresó y acto seguido mostró la imagen de un rata muerta y aplastada en el piso. “No lo podemos creer. No sabemos cómo se murió. Apareció así, aplastada. No sé si la agarró uno de los perros y fue a morir ahí", agregó.

Sin embargo, no todo terminó ahí. Y es que Cinthia se comunicó con su fumigador de confianza para explicarle lo sucedido y el profesional le respondió con el peor mensaje.

“Esto es una cría. Ahora tenemos que buscar a la madre y hermanos”, le contestó el hombre a la mediática través de un mensaje de WhatsApp.