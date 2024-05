La escalofriante experiencia paranormal que vivió Cinthia Fernández

El proceso fue sumamente atemorizante para Cinthia. "La sala que preparamos creo que es peor que la película. Para que entiendan, yo ya no puedo entrar sola del cag... que me da la escenografía. Además de eso, se me abre una puerta de una de las habitaciones sola naturalmente”, comenzó diciendo.

“Necesito charlar con ustedes una cosa... En el escape hay una sala que se llama Ouija, o sea... para empezar a jugar tienen que decir la frase, que no la voy a decir acá en mi casa”, siguió.

Cinthia reveló que se quedó profundamente sugestionada con la palabra "ouija", que en la película evitan decir. "Si está el tablero y se dice la frase, por más que yo esté creando un escape y sea un juego, ¿hay manera de que eso se transforme en realidad? O sea, chicos, recién ayer caí en consciencia de esta locura. Tengo que cambiar toda una sala”, señaló.

“Si cambio la frase estaría todo bien, ¿no? O sea, si yo digo otra frase, no pasa nada porque no estaría literalmente jugando”, agregó.

Finalmente, la panelista se dio cuenta qué tenía que hacer para evitar mencionar esa palabra. "Me estoy dando cuenta de que ninguna sala de escape tiene esa temática. Tienen un montón, pero de Ouija no hay ninguno. Pues, claro. No, chicos, estoy en crisis. Yo creo que cambiando la frase va”, concluyó.

El polémico romance de Matías Defederico con una ex amiga de Cinthia Fernández

Matías Defederico está en pareja con Agustina, una ex amiga de la madre de sus hijas, Cinthia Fernández, según contaron este martes en Socios del espectáculo (El Trece).

Rodrigo Lussich mencionó que la mujer en cuestión y la famosa bailarina se conocen del colegio de las nenas. “Resolvió la situación con Cinthia y Defederico blanqueó su vínculo con la madre del colegio de las nenas que es amiga de la panelista”, señaló.

En su cuenta de Instagram, el ex jugador subió una foto donde se lo ve preparando un asado. "Matías subió esta foto en la parrilla que dice ‘Porque se cierra una puerta y se abren mil, gracias siempre a vos’, que se la sacó ella”, advirtió el conductor.

En el programa de El Trece pasaron un fragmento de LAM cuando Cinthia comentaba que se había enterado de la relación de la mami del colegio con Matías Defederico por una de las nenas.

Todo parece indicar que el ex jugador intenta reamar su presente sentimental y dejar, después de años de disputa, los problemas con su ex en el pasado.