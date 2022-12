El video de Darío Barassi en medio de su internación domiciliaria

“Ay Dios, me siento para el ort... Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”, siguió Darío Barassi.

Embed

Luego, en otro mensaje, el conductor mostró cómo continúa con su recuperación en una internación domiciliaria: "Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el orto. IG es todo gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laborando en curros de los q me tuve que bajar.. En fin, Diosito ya llévame", expresó.

Y en un video en sus historias, con su habitual humor, contó cómo lleva la recuperación: “¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay dios mi estómago y yo. Estoy para escribir una obra de teatro al respecto, pero dicen que el trabajo es salud. Me voy a morir pero siendo ingenioso always”.

"Me bañé, bien Dari. Como seguramente tengo un virus, no quiero agarrarlas tantos a las chicas. Mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele”, cerró Darío.

dario barassi.jpg

Se conoció la primera foto de Inés, la segunda hija de Darío Barassi

Darío Barassi y su mujer, Lucía Gómez Centurión, se convirtieron en padres de Inés, su segunda hija. El conductor y su pareja tienen otra niña, Emilia, de 2 años.

En su cuenta de Instagram, la figura de El Trece compartió la primera foto de la bebé y un profundo mensaje sobre este momento tan especial en su vida.

"Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana. Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran", comenzó diciendo Barassi en la publicación.

El conductor destacó que la ve muy parecida a Emilia: "Es muy parecida a su hermana mayor, que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista, que duró 5 minutos. No puedo creer verlas juntas, son mi mayor orgullo, no entiendo como con @luligomezcenturion trajimos estas reinas al mundo", siguió.

Por último, Barassi le dedicó unas palabras a su mujer: "Hablando de reinas, no puedo explicar la mujer que tengo. Una entrega, una templanza, un toro mi gorda, te amo y admiro. Gracias mujeres de mi vida, hacen que mi existencia valga la pena".