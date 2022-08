La drástica decisión que tomó Darío Barassi y que perjudica a su esposa

“Ni en pedo chicos, no vuelvo a tener relaciones sexuales en mi vida. No, no pienso. Creo en el legado de la mujer también. Además, no tengo ese mambo. Soy papá de dos niñas y me encanta. Siempre desde ese día uno dijimos ‘vamos por dos’ y ya con esto estamos. Broche de oro”, confesó Dario Barassi.

“¡¿En qué momento pasó gorda?! Estábamos bailando en ruano ahogados en campari y de repente papás de dos reinas. La vida, qué cosa linda”, escribió recientemente el conductor en Instagram. En la postal que publicó se lo pudo ver sonriente mientras la bebé descansaba en sus brazos.

Un día antes de la gran noticia, Darío Barassi compartió un emotivo post para su mujer, con quien también tuvo a Emilia. "Sí pegados siempre. Cabeza a cabeza. Mi compañera de vida, de batallas, de festejos. La mujer con la q descubrí el amor a otra dimensión, la madre de mis hijas, tan guerrera , tan fuerte, tan que todo lo puede, tan graciosa, tan bomba…Te amo, solo eso. Te amo fuerte".

Darío Barassi fue papá por segunda vez: nació Inés

Darío Barassi fue papá por segunda vez. El conductor de 100 argentinos dicen recibió Inés, la niña que tuvo con Lucía Gómez Centurión. La información la confirmó el periodista Pampito Perelló Aciar, quien reveló que la bebé nació ayer, miércoles 10 de agosto.

A pesar del hermetismo con que se manejó durante los primeros meses, el actor confirmó la noticia en el cuarto mes de embarazo de su esposa y compartió algunas de sus emociones en redes sociales.

Si bien estuvo compartiendo en sus redes sociales, algunos momentos referidos al nacimientos de su segunda hija, Barassi, hasta esta hora, no hizo ninguna publicación al respecto del nacimiento de Inés.

Al principio de todo, cuando el conductor y su pareja se enteraron de que venía en camino una nueva vida, había decidido darle la primicia a LAM.

“Estamos chochos, felices. Es una noticia que nos sorprendió un poco, aunque ya estábamos con la decisión un poco tomada de ir por otra criatura. Y bueno, se nos dio, esta vez, bastante rápido”, consideró el animador, en aquél entonces.

Cabe recordar que Darío Barassi no muestra a su hija mayor, por lo que era esperable que mantenga su reserva y, seguramente, sorprenderá con un posteo para celebrar la llegada al mundo de Inés.