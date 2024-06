El video del exultante festejo de Diego Poggi tras la eliminación de Furia en Gran Hermano

Diego Poggi festejo eliminación Furia de GH- captura.jpg

Así, el periodista arrancó su streaming en el canal de Youtube de Gran Hermano inmediatamente después de la salida de Scaglione, descorchando un champagne para brindar con la audiencia. "JULIAAAAAAAAAANAAAA!!! Carajo, pará. Dejame festejar. Si estaba Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, yo también tengo ganas de festejar. JULIAAAAAAAAAANA, pará. Con ustedes, amigos", gritó desaforado.

Asimismo, agregó: "Se fue Juliana de Gran Hermano. No me quiero olvidar", y mientras tiraba papelitos, explicó: "Los papelitos no es porque se fue, sino para celebrar lo gran jugadora que ha sido en este programa, que la verdad es que es una locura. No voy a tirar más papelitos porque me voy a acordar de Juliana cada vez que levante un papelito".

El video de la polémica salida de Furia del estudio de Gran Hermano entre lluvia de insultos y gestos

Juliana Furia Scaglione fue la última eliminada de Gran Hermano 2023, Telefe, en una gala que se vivió a pura pasión dentro y fuera de la casa. La tatuada fue la elegida por el público para irse del reality con un amplio margen de votos, casi el 30 por ciento de diferencia, en el mano a mano con el Chino Martín Ku.

Lo cierto es que una vez que se retiró de la casa, Furia ingresó al estudio y se fundió en un abrazo con el conductor Santiago del Moro.

furia sacada sale del estudio gran hermano.jpg

Ya al momento de irse del estudio, se vio un clima de total tensión ya que la polémica participante se retiró entre medio de una lluvia de insultos y completamente sacada haciendo gestos con su mano (fuck you) a quienes la cuestionaban.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en la red social X y se ve claramente a Furia escoltada por gente de la producción del reality mientras se retiraba en medio un clima de total fervor por parte del público.

furia sacada sale del estudio gran hermano 1.jpg

La figura de Juliana despierta amores y odios y su polémica salida del estudio de GH así lo reflejó. El lugar en la gran final estará entre Emmanuel Vich, Darío Martínez Corti, y los Bros (Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman).