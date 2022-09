El video del reencuentro de Susana Giménez y Carlos Perciavalle tras muchos años peleados

Susana Perciavalle historia.jpg

Aprovechando entonces que la actriz y conductora está protagonizando Piel de Judas en Punta del Este, invitó a Perciavalle a ver la comedia teatral y luego de la función sellaron el reencuentro con un video para oficializar que los 15 años peleados quedaron en el olvido.

Y acompañados por Guillermina Valdés y Mauricio Dayub, que también cruzaron el charco para ver a la diva brillando sobre las tablas, pudo verse en el video a Susana Giménez y el cómico uruguayo juntos. Allí se la escucha decir entre risas: "Con Carlos Perciavalle hace muchos años que estábamos peleados, 15 años más o menos... Estábamos peleados, pero no estamos más peleados porque el otro día habló tan bien de mí que yo dije 'no, no podemos estar peleados... es ridículo. Y entonces nos amigamos".

Fiel a su estilo entre inocente y sin filtro, a mediados de agosto la diva de los teléfonos Susana Giménez, instaladísima en Punta del Este donde la está rompiendo con la comedia teatral Piel de Judas, fue sorprendida por el programa uruguayo 'Sonríe' a niveles inimaginables, al punto que quedó boquiabierta.

Fue durante su visita al ciclo de Canal 10 de la vecina orilla, donde tras una extensa entrevista la actriz y conductora argentina fue homenajeada con varios saludos sorpresa de varios amigos suyos, pero hubo uno que la dejó helada sencillamente porque, según reveló ella misma, está enemistada con esa persona. Hablamos puntualmente de Carlos Perciavalle.

Desde Intrusos (América TV) compartieron el desopilante momento vivido por Susana Giménez tras poner en contexto la situación, donde puede verse la cara de la diva mientras lo ve a Carlos Perciavalle referirse a ella como "La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho".

Carlos Perciavalle saludo a Susana Giménez- sorpresa - captura- Intrusos.jpg El cariñoso saludo de Carlos Perciavalle que conmovió a Susana Giménez.

Al volver al piso, Susana preguntó: “¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora?”. Y cuando le explicaron que todos los videos habían sido grabados especialmente para el programa durante estos días, la diva argentina se sorprendió, pero también reaccionó de la mejor manera. “No lo puedo creer. Estábamos peleados, pero ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a amigar”, soltó la rubia escuchándose las risas de todos, tanto delante como detrás de cámara.

“Ahora que lo veo me dio mucha ternura porque lo quise mucho, fuimos muy amigos”, agregó. En tanto, a la hora de ahondar en los motivos del distanciamiento, Susana Giménez no dio detalles. Sólo se limitó a decir: “No lo puedo contar. Él se pasó de rosca y yo me calenté. ¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso? Y ahí me ofendí para siempre”, concluyó.