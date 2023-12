El video de Flor Vigna para anunciar su nuevo tema que le valió una ola de críticas

Tras ese intercambio, Vigna confirma que presentará su último trabajo."Es un nuevo tema... Se llamará El ex de mi mejor amiga", exclama e inmediatamente celebra el anuncio junto a una amiga.

En Twitter, el video de la cantante fue furor y muy comentado. "Alguien que le diga que esto ya es un montón", "Cuando hace estas cosas me resulta boludísima", "Falta de carisma y talento", "No tiene alguien que le diga: 'esto no es gracioso'?", "Alguien que le diga que por ahí no es", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en dicha red social.

La participante del Bailando 2023 (América TV) Flor Vigna compartió en sus historias de Instagram un video ultra hot con Luciano Castro que sorprendió a sus seguidores.

La cantante y bailarina publicó en su red social un video junto a sus músicos y luego, subió unas imágenes con su pareja donde él la toca por debajo de la pollera.

El Ejército de LAM compartió el video de Vigna y los internautas, incómodos, opinaron: "Esa manito esta en offside"; "La que no es mediática"; "Patéticos, ridículos. Vergüenza ajena dan"; "Qué desubicados"; "Me dan asco"; "Grasa" y "Son desagradables los dos. Hermosos por fuera, pero de una ordinariés única", entre otros.

Por otro lado, hace unos días, la artista reveló una intimidad: “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”.