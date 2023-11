La inesperada confesión de Flor Vigna tras el escándalo del video íntimo con Luciano Castro: "Sólo quise..."

Además, detalló: “Creo que estuvo publicado menos de dos horas, lo bajé al toque... Apenas me bajé del show. Pero bueno, me quise matar. No puedo ser tan débil con la exposición”.

Flor Vigna - Los dos segundos que quise cortar se viralizaron - captura Intrusos.jpg

Fue allí cuando Vigna, además, reconoció: “A veces me cuesta el tema medios porque tengo un montón de colegas con los que me llevo bien pero, después los veo en la tele decir cosas como 'power' y entiendo que soy yo la equivocada, tengo que entender que es un show”.

En tanto, la actual pareja de Luciano Castro reconoció que fue "un error" suyo, e intentó justificarse explicando que todo fue antes de subir a dar un show, por lo que "estaba muy nerviosa”, extrañaba a Luciano -que estaba de gira- y sólo había querido sentirse más cerca de su amor.

Embed

Sabrina Rojas disparó picante sobre el video explícito de Flor Vigna y Luciano Castro

Después de la polémica que generó el video íntimo y explícito que Flor Vigna compartió en sus redes sociales, en el que puede verse a Luciano Castro metiéndole una mano entre sus piernas y por debajo de su minifalda, su exmujer Sabrina Rojas opinó picante sobre la cuestión.

“Está bueno que Flor, que es quien sube la foto por eso apunto a ella, piense que hay dos niños de 10 años que no sé si está bueno que vean a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas ” afirmó en su visita a LAM (América TV) la expareja de Castro, padre de sus hijos Fausto y Esperanza.

Al tiempo que agregó picante, desenmascarando a Vigna: “Eso que publicó ella es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual”.

Sabrina Rojas sobre el video explícito de Luciano Castro y Flor Vigna - captura LAM.jpg

Asimismo, Sabrina detalló cómo llevaba su relación públicamente con Luciano los años que fueron pareja. “Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”, remarcó.

En tanto, la actual panelista del debate del Bailando 2023 cerró directa y sincera sosteniendo que “Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”.