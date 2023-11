¡Se picó! Flor Vigna y Lourdes Sánchez se cruzaron y se tiraron con todo: "Sacate la careta"

Ahora en LAM (América TV), el cronista Alejandro Castelo habló con las dos bailarinas que se tiraron con todo. "No, vos te metiste conmigo como tres veces. Yo traté de no meterme nunca y nunca hablé de tu familia", comenzó diciendo Vigna. Lourdes se quedó mirándola sin emitir palabra y Flor agregó: "Pero dejemosla, si no quiere hablar, pobrecita. ¿Por qué no podemos hablar nosotras solas?".

Ahí, Lourdes le respondió: "Yo ni siquiera quiero hablar con vos sola". "No, pero te metiste un montón de veces conmigo, me buscaste un montón de veces. Antes del Bailando me metiste en un quilombo con Jony (Lazarte)", lanzó la cantante. Antes de que se confirmaran las parejas para el Bailando 2023, Sánchez había insistido con querer bailar con Lazarte, pero finalmente el bailarín hizo grupo con Vigna, algo que generó bastantes complicaciones entre ellas.

"¿Te meti en un quilombo? Entonces tenés un problema de comprensión. Si vos escuchás las notas yo ni siquiera te nombraba. ¿En qué te metí? Dejá de mentir, dejá de mentir. Sacate la careta. No me metas en quilombos. No, no me des la mano", le dijo enojadísima Lourdes a Flor.

Acto seguido, Vigna le contestó: "Vos te has metido con todas las mujeres del Bailando. O sea, sos reconocida por todas tus peleas y discusiones". Lourdes redobló la apuesta y le dijo: "¿Sabés por qué sos reconocida? Por ser mala compañera". La novia de Castro lo negó y le dijo que le pregunte a cualquier compañero del programa.

"Y si yo me metí con mujeres fue para defenderme, no me metí en sus parejas. Vos tuviste quilombos con Laurita (Fernández) por Nicolás Cabré, con Paula (Cháves) por Pedro Alfonso. Vos me querés ensuciar a mí a toda costa, porque sabés que estuviste mal", disparó la bailarina.

"Cuando una persona todo el tiempo quiere decir 'soy buena, soy buena' y te lo quiere imponer, digo, quizás es todo lo contrario", agregó Lourdes. "Yo me voy a ir del móvil, no haciéndome la diva, porque si te tenés que agachar para hablar con alguien porque le gusta pelear en el barro te vas a manchar. A mí no me interesa estar en el barro. Así que cuando quieras hablar y darnos un abrazo, estoy", le dijo Flor.

"Vos te metiste en mi familia, diciéndome que soy p u t a, tengo un hijo", le contestó Sánchez. "Te estás revictimizando, te va a hacer mal, no dije nada de la palabra que estás diciendo", le aclaró Vigna. Ahí, las dos participantes, bastante enojadas, se alejaron del móvil y se metieron en un camarín para hablar solas. ¡Cómo se picó!

En la noche del miércoles, Flor Vigna tomó la palabra en Bailando 2023 y aniquió a Lourdes Sánchez. La correntina y pareja de Chato Prada dijo que Luciano Castro era su permitido y a Vigna no le gustó nada que la bailarina ponga sus ojos en su novio.

Además, Flor trató de falsa a Lourdes por saludarla amistosamente cuando la cruza por los pasillos y a su espalda criticar su música y su paso por la pista de Marcelo Tinelli.

“Yo le dije a Luciano ‘mi amor, tengo un chisme. Lourdes Sánchez dice que sos su permitido’. Y él me dijo ‘desde antes de la pandemia’. Lourdes ya lo había dicho y él estaba en familia. Era medio desubicado y le mandó un mensaje en ese momento”, dijo Vigna.

Sin filtros, Flor arrojó: “Lucho dijo que antes de la pandemia Lourdes estaba tiroteando. Me dijeron muchos affaires de Lourdes. Ella estuvo con mucha gente”.