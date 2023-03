El video de Juan y Alfa de Gran Hermano 2022 en una violenta pelea con insultos y gritos que casi termina a las trompadas

Tuvo que intervenir gente para separar a los ex participantes, y se escuchaban gritos que pedían tranquilidad, mientras la cámara se movía y terceros los separaban para que no se crucen definitivamente a las piñas.

"Te voy a romper la cabeza, lo voy a cag... a trompadas", le dice Juan a alguien que parece ser Maxi, que le dice "es un enfermo que quiere quilombo". ¡Tremendo!

Tremendo cruce entre Coti de Gran Hermano 2022 y Ximena Capristo: "Sos una envidiosa"

Tras el video a los besos con una conocida influencer que encendió las redes, Coti Romero volvió a ser noticia el jueves en la noche de los ex de Gran Hermano por un tremendo cruce al aire con Ximena Capristo.

“Vos te quisiste colgar de mí diciendo que allá afuera no me quiero sacar fotos ni saludar. Yo nunca te negué una foto las veces que me pediste”, le dijo la joven correntina a la actriz.

A lo que Capristo se defendió: “Yo no te pedí una foto, fue una nenita que estaba acá. Hace 22 años que trabajo en el medio. La envidiosa sos vos, porque la gente te sacó antes. No me interesa pelear con vos. No jugaste a nada”.

Y ahí Coti arremetió a puro grito: “Fueron 22 años trabajando y nunca lo lograste. Ella dice las cosas cuando yo no estoy presente. Acordate, que no tenés memoria. Y me conocen más que a vos, así que vamos a ver quién es más envidiosa”.

El conductor Robertito Funes Ugarte debió interceder para calmar los ánimos ante el fuerte cruce que se estaba dando entre las dos: "¡Momento por favor!", pidió ante las acusaciones cruzadas de ambas.