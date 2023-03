Tremendo cruce entre Coti de Gran Hermano 2022 y Ximena Capristo: "Sos una envidiosa"

Embed

A lo que Capristo se defendió: “Yo no te pedí una foto, fue una nenita que estaba acá. Hace 22 años que trabajo en el medio. La envidiosa sos vos, porque la gente te sacó antes. No me interesa pelear con vos. No jugaste a nada”.

Y ahí Coti arremetió a puro grito: “Fueron 22 años trabajando y nunca lo lograste. Ella dice las cosas cuando yo no estoy presente. Acordate, que no tenés memoria. Y me conocen más que a vos, así que vamos a ver quién es más envidiosa”.

El conductor Robertito Funes Ugarte debió interceder para calmar los ánimos ante el fuerte cruce que se estaba dando entre las dos: "¡Momento por favor!", pidió ante las acusaciones cruzadas de ambas.

La Tora cruzó durísima a Coti por coquetear con Nacho en Gran Hermano 2022: "En vez de pedirle la remera a tu macho..."

A días de ser eliminada por segunda vez de Gran Hermano 2022, la Tora Lucila Villar mantuvo un fuertísimo cruce con Coti Romero, a la que acusó de haber coqueteado con Nacho dentro de la casa estando ya en pareja con Alexis.

Invitadas las dos en A la Barbarossa, Telefe, la correntina intentó chicanearla diciéndole que luego de su salida vio videos donde La Tora la trataba de celosa y envidiosa y quiso saber si seguía pensando igual.

"Para dejar de pensar eso tengo que hablar con vos. Por la imagen tuya en la casa, pienso que sí. Pero recién salgo, ojalá podamos hablar y aclarar un montón de situaciones que vivimos", arrancó la Tora.

Y cuando Romero fue por más, acusándola de asegurar que le tenía ganas a Nacho al tiempo que justificar que eso fue planeado con El Cone precisamente para sacarla a ella de la casa porque nunca le gustó, La Tora la dejó al descubierto.

Allí entonces le dijo sin filtro: "Pero vos venías desde la semana uno con él, cuando no estaba con el Cone. Después, ella estaba en pareja con Alexis, pero en vez de pedirle la remera a su macho se la pedía a Nacho. Y eso que yo todavía no estaba con Nacho. Esta fue la única cosa de celos que le dije a Nacho. Le dije: 'Fantasma, le das la remera'".