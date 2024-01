El video con la mano indiscreta de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña en la playa

Una fanática del Occhiamin, que hasta el momento es el romance del verano, registró ese pícaro gesto de cariño de Nico a Flor y que rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales.

Embed

“Está con ganas de pan dulce”, reflejó la usuaria de la red social mencionando también al propio Occhiato. La inesperada escena filmada terminó con los dos dándose un beso en la arena a puro amor.

Los rumores de romance entre los dos venían desde hace algunos meses y tras confirmarlo en público hace poco, Nico y Flor ya no se esconden en público y se muestran muy enamorados.

Están a full.

nico occhiato flor jazmin peña mano cola.jpg

Nico Occhiato reveló qué le dijo Flor Vigna tras haber blanqueado con Flor Jazmín Peña

Era rumor de un romance entre ellos venía circulando hace tiempo. Sin embargo, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña negaban estar en pareja. Al parecer, la relación se consolidó, el conductor y la bailarina terminaron confirmando la relación.

En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, el ex Combate habló de su noviazgo con su compañera en Luzu TV: "Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar. Son cosas que pasan y son imposibles de frenar".

Occhiato remarcó que el vínculo entre ellos siempre fue muy cercano, pero -en el último tiempo- nació una química especial. "Hace poco que nos pasó esto, aunque nos conocemos hace 5 años. Es algo que se dio ahora, que estábamos los dos solteros", explicó.

Al ser consultado por su ex, Flor Vigna, el conductor de Nadie dice nada reveló que conversaron en muy buenos términos. "Tengo la mejor con ella. Me mandó un mensaje para mi cumpleaños, hablamos, re lindo", afirmó.

Por último, Occhiato también aclaró que las cosas están bien con Nati Jota, ex integrante de Luzu Tv y con quien lo relacionó en algún momento. "Está todo bien. Tenemos la mejor también", concluyó.