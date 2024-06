El video de la polémica reacción de Furia de Gran Hermano con la notera del ciclo de Verónica Lozano

Maggie Vigil, la notera de Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano, se acerca para hacerle una nota. Furia se muestra desconfiada, mira el logo en el micrófono y hace un gesto de incomodidad. En principio, accede a la entrevista, pero ante la primera pregunta, decide irse intempestivamente.

Hace unos días, Juliana estuvo en el living del ciclo de las tardes de Telefe. La conductora fue a fondo y le preguntó sobre los momentos más polémicos de su participación en Gran Hermano. Al parecer, la entrenadora de crossfit no se fue muy feliz de ese reportaje.

Al parecer, después del mal momento con Furia, la notera de Cortá por Lozano logró convencer a la ex GH y hacerle algunas preguntas.

La información que trascendió se que Juliana tiene una lista, confeccionada por su hermana Coy, donde figuran algunos famosos que la criticaron durante su estadía en el reality, como Diego Poggi, Ángel de Brito y Georgina Barbarrosa.

La drástica decisión de la producción de Gran Hermano que provocó la indignación de los fans del programa

Falta muy poco para la final de Gran Hermano 2023. Anoche, en una gala especial, el primero en clasificarse entre los tres mejores fue Nicolás Grosman, quien ganó la prueba del líder. Ahora, Emma Vich, Bautista Mascia y Darío Martínez Corti están en placa, uno de ellos abandonará el juego, los dos restantes se enfrentarán para ganar el reality.

En la gala del pasado miércoles, Santiago del Moro sorprendió a todos con un importante anuncio. El conductor anticipó que se vienen los GH Awards, un segmento especial para reconocer al mejor jugador de esta temporada.

"La final es el domingo 7 y el lunes 8 tenemos el último programa, con una fiesta con nota los ganadores. Además, el lunes 8 se entregan premios y va a haber un premio muy importante para el mejor jugador o jugadora de la temporada", contó el animador.

En las redes sociales, el anuncio generó indignación en muchos de los fans del reality, particularmente de quienes creen que ese reconocimiento estaría dedicado para Furia, que se destacó como figura central de Gran Hermano, pese a haber sido eliminada hace pocos días en un mano a mano con Martín Ku.

"Al otro día de la final se entrega el premio al mejor jugador de la temporada... porque el que salga campeón jugaba al tenis se ve", "Inventaron un nuevo premio para ver si Furia puede ganar algo", "Este premio berreta que le van a dar a Furia no vale nada", "Me muero, inventaron un premio para pelada para que no les haga juicio", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.