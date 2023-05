El video de la soñada fiesta de compromiso de Cristina Pérez y Luis Petri en Mendoza

La pareja eligió ese lugar porque "Uspallata significa 'el paso elegido'"."Amarnos es nuestro paso elegido", escribieron ambos en una publicación de Instagram. "Con nuestras familias, con la fuerza de la Cordillera, con todo el amor", agregaron en un video en el que se ve los distintos momentos de la celebración y del lugar elegido.

Embed

La ceremonia estuvo oficiada por el padre Marcelo, quien bendijo la unión de la pareja al aire libre, con todos los invitados, entre ellos estaba el hijo de Luis, Julián Petri. Los presentes le dedicaron a los novios palabras de afecto y buenos deseos.

El precandidato a gobernador de Mendoza nació en esa provincia, y la periodista es oriunda de San Miguel de Tucumán. Por eso, la Cordillera une los orígenes de ambos.

Cris Pérez y Luis Petri.jpg

Cristina Pérez y Luis Petri 2.jpg

Fuerte cruce entre Cristina Pérez y Javier Milei al aire: "Me estás operando"

Todo se salió un poco de control en una entrevista que le hizo Cristina Pérez a Javier Milei por Radio Rivadavia. El diputado se fastidió y trató a la periodista de estar “operándolo” para Juntos por el cambio por la pregunta que le hizo respecto al proyecto del oficialismo que busca eliminar la elecciones PASO.

"Eso es falso. No existe el proyecto y yo no discuto en abstracto. Yo te propongo discutir el mamarracho que hizo Juntos por el Cambio en el Senado habilitándole a Cristina lo de los 15 jueces para tener impunidad. Dale, hablemos de esa mugre", pidió el diputado de Libertad Avanza.

Pero, Pérez no quiso dejarlo pasar: "Si no me contestas me está evadiendo la pregunta y es grave, ¿vas a votar con los Kirchner?".

"Cuando aparezca un proyecto, hablaré. Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores. Te cuento que para que se salga esa ley se necesitan 129 votos y el kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron 7 propios. No tienen los votos. Entonces salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal", contestó el funcionario casi a los gritos.

"Yo te cuento lo que hace la gente de Juntos por el Cambio y si hay periodistas funcionales a eso... vos sentite como quieras, es un problema tuyo, no mío. Yo no voy a hablar de un proyecto que no existe. Y lo que te tiene que quedar claro es que yo juego con las reglas que se establezcan, y para eso necesitan 129 votos que no tienen", agregó.

Cristina volvió a tomar las riendas de la charla, pero no pudo, Milei volvió a la carga: "Salir a perseguir a una persona mediáticamente está mal. Y utilizar los recursos para eso, está mal. Estás operando con el formato de Juntos por el Cambio sobre un proyecto que no existe, dale".

"Muy fácil es operar. Respetar la bajada de línea que manda el Gobierno de la Ciudad. No voy a contestar sobre abstracciones construidas por los delincuentes de Juntos por el Cambio para que me vengan a operar", dijo el hombre terminando la charla.

Pérez le expresó que estaba equivocado y se sentía "ofendida" por sus dichos pero a Milei no le importó y dio por terminada la entrevista.