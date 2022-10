El video de los custodios de Margot Robbie y Cara Delevingne agrediendo al fotógrafo argentino

Embed

El fotógrafo se encuentra internado en el hospital Argerich, donde permanecerá en observación durante unos días más. Los médicos le recetaron medicación para soportar el dolor de la fractura expuesta y le han hecho varias placas para preparar la operación del antebrazo.

"Estoy muy angustiado, es la primera vez que me sucede algo así y es tremendo lo que pasó. Sufrí una violencia que no me merezco y por eso les inicié una demanda”, le le dijo Peter en exclusiva a PrimiciasYa.

Qué pasará con los custodios de Margot Robbie y Cara Delevingne

El personal de la Comisaría Vecinal 4C se presentó en el cruce de la calle Rocha y la avenida Pedro de Mendoza tras un llamado al 911 en el que se alertó sobre el ataque al fotógrafo.

Los cutodios británicos Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, ambos detenidos por orden de la Unidad Flagrancia Sur, a cargo de la auxiliar fiscal Catalina Neme, están acusados por “lesiones graves”.

Además, la funcionaria judicial porteña dispuso que se le hagan estudios a los sospechosos sobre su “estado de conciencia y posibles toxicidades” y que se comunique sobre su arresto al consulado y a Migraciones.