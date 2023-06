El video de Nacho y Julieta que despertó especulaciones sobre un romance secreto

Embed

Enseguida, aparecieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con Marcos Ginocchio. "¿Hay alguien?", le preguntó Vero Lozano, en referencia al primo. "No, solo esto que les estoy contando. Y lo quería decir porque hay muchas especulaciones", aclaró.

En las últimas horas, se viralizó un video de Juli y Nacho en un evento. Las miradas y los gestos hicieron pensar a muchos que hay algo más que una buena amistad entre ellos. Por el momento, él sigue con La Tora y ella tiene el corazón libre.

El polémico y revelador gesto de Lucca Bardelli tras separarse de Julieta Poggio

Hace unos días se filtraron picantísimos detalles de la separación de la ex Gran Hermano 2022 Julieta Poggio y Lucca Bardelli, el joven con quien salía hace tiempo antes de hacer su ingreso al popular relality.

Lo cierto es que en medio del revuelo que causó la confirmación del final de la relación entre los jóvenes, un gesto virtual de él volvió a reavivar la polémica por los motivos que habrían derivado en la crisis y separación.

Fue Estefi Berardi quien desde sus historias de Instagram expuso el polémico mensaje que Lucca le dio like desde su cuenta: "No me gustan las mentiras y odio las excusas", fue la frase que el ahora ex de Disney leyó y dio like, avalando ese concepto.

Cabe recordar que Julieta y Lucca se separaron luego de casi tres años de relación y al poco tiempo de que la actriz terminó su participación en el programa de Telefe, donde llegó a la gran final que consagró a Marcos Ginocchio como el ganador.

¿Palito para Julieta?