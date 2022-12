El video de Santi Maratea limpiando el Obelisco tras los festejos de los hinchas argentinos

"Leí mucha gente en Twitter que decía vamos a limpiar el Obelisco, entonces me pareció buena idea", comenzó y siguió, "agarré veinte bolsas, y estoy yendo a juntar basura para allá".

"El que quiera venir que venga, no estoy armando una juntada, pero quizá salís de tu laburo y te llevas una bolsita para juntar basura. No estoy haciendo una campaña, pero ya que me tomé tantos días, podría tomarme una parte del miércoles para limpiar un poco", cerró.

A continuación, Santi subió varias historias mostrando como limpiaba la zona, acompañado de algunas personas que lo fueron a ayudar y trabajadores del área. Todo un ejemplo de buen ciudadano.

El pedido de Santi Maratea al Gobierno para festejar junto a la Selección

La Selección argentina le ganó la final del Mundial Qatar 2022 a Francia y obtuvo su tercer título como campeón. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni regresa a Buenos Aires para celebrar con los hinchas argentinos.

En su cuenta de Instagram, Santi Maratea le hizo un pedido especial al Gobierno para poder celebrar la victoria con el plantel nacional en el Obelisco.

"Mañana los festejos son en el Obelisco. Imagino se será feriado. ¿Sino cómo hacemos? Hay que mantener la manija acá, mantener la energía", exclamó el influencer en un video que subió a sus historias desde el centro porteño.

En domingo, Maretea estuvo junto a los millones de argentinos que se movieron por las calles para celebrar el triunfo de la Selección en Qatar.