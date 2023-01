El video de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para recibir el 2023

Embed

Desde su cuenta de Instagram, para recibir el 2023, el mediocampista publicó un video de unos segundos donde se lo ve junto a la cantante a pura sonrisa y mirándose fijamente, bien enamorados.

El deportista acompañó el video en sus historias con dos corazones blancos tal como estaba vestida ella, con un elegante saco de ese color. A pesar del escándalo del futbolista con su ex pareja, ellos siguen afianzando su historia de amor.

Horacio Homs habló de la grave denuncia de Rodrigo De Paul

Horacio Homs, papá de Camila Homs, habló de este escándalo en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, y se mostró con calma ante la acción judicial que realizará el futbolista contra su hija.

"No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”, indicó Horacio.

El periodista de policiales, Pampa Mónaco, informó que en la denuncia, el jugador había asegurado que Horacio le había mandado “un mensaje con una colección de insultos" y que contaría en los medios que le habría robado dinero.

Sobre este tema, Horacio Homs aclaró: “Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventado por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”.

“Con los insultos, por ahí uno se puede ofuscar y dice cosas que no debería”, reconoció el hombre. Y cerró: “Camila jamás le impidió que vea a sus hijos, ella se enojó porque no cumplió cosas con sus hijos. Él pretendía llevar a los hijos a Qatar con la mucama que tiene 20 años. ¿Ustedes mandarían con la mucama o la niñera a un bebé de un año y medio a Qatar?”.