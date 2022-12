Horacio Homs habló de la grave denuncia de Rodrigo De Paul

"No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”, indicó Horacio.

Embed

El periodista de policiales, Pampa Mónaco, informó que en la denuncia, el jugador había asegurado que Horacio le había mandado “un mensaje con una colección de insultos" y que contaría en los medios que le habría robado dinero.

Sobre este tema, Horacio Homs aclaró: “Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventado por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”.

“Con los insultos, por ahí uno se puede ofuscar y dice cosas que no debería”, reconoció el hombre. Y cerró: “Camila jamás le impidió que vea a sus hijos, ella se enojó porque no cumplió cosas con sus hijos. Él pretendía llevar a los hijos a Qatar con la mucama que tiene 20 años. ¿Ustedes mandarían con la mucama o la niñera a un bebé de un año y medio a Qatar?”.

camila homs.jpg

Se filtraron los escandalosos mensajes que Camila Homs le envió a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El jueves se conoció la noticia de que Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs por amenazas y hostigamiento, tanto a él como a Tini Stoessel, y a medida que pasan las horas se van conociendo más detalles de esta novela que de a poco se está convirtiendo en una película de terror.

En LAM, América TV, Ángel de Brito dio detalles de los escandalosos mensajes que se encuentran en la justicia, y por los cuales el futbolista, campeón del mundo, decidió iniciar acciones legales contra su ex, y madre de sus hijos.

“Camila ve ese beso de De Paul con Tini en el recital y es lo que dispara una serie de mensajes a los dos, amenazantes y extorsivos", comenzó relatando el conductor.

“A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”, sumó.

"¿Así que ella decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere?, Mi prioridad son los chicos a ver si te entra en la cabeza", fue uno de los mensajes de Homs a De Paul, y otro rezaba: "Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”.

Otro de los mensajes que posee la justicia dice "Yo me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz".

"Había supuestas cosas de la vida privada, amenazando que iba a contar cosas, que tenía pruebas de eso que iba a contar", cerró De Brito.