El violento video de Shakira maltratada por la mamá de Gerard Piqué que confirma su mala relación

Uno de los temas que se trató luego de que salga la canción es la relación de Montserrat Bernabeu, la madre del ex futbolista, con la colombiana. Incluso, Shakira la nombra en la canción ("Me dejaste de vecina a la suegra"), y por estas horas se filtró un video en el que se ve a la ex nuera de la cantante maltratándola.