Elba Marcovecchio, al borde del llanto, defendió a Jorge Lanata tras hablar de la salud de Wanda Nara

Embed

"No hay manera que no entienda el dolor que está pasando Wanda y todos sus allegado", afirmó la abogada, antes de dar su mirada sobre el tema.

Elba mencionó que le llamaron la atención las críticas contra su pareja porque, horas antes de la información que dio Lanata en su programa de radio, en varios programas venían refiriéndose a la salud de Wanda con un gran nivel de detalle.

"El miércoles a la noche, y el jueves, trascendió en todos los programa de espectáculos, en las redes, y en los noticieros, cada uno de los elementos que daban a entender esta enfermedad. Decían exactamente: 'Wanda está grave', 'La enfermedad de Wanda es grave'. Hablaban de los glóbulos blancos, del bazo inflamado, de una patología que se vincula con alguna tipología de enfermedades hematológicas", sostuvo.

La panelista de DDM indicó que el periodista simplemente asumió la responsabilidad de hablar directamente de la patología a la que todos hacían referencia: "Nadie decía nada. Jorge lo único que hizo fue ponerle un nombre. Y lo atacaron. Lo acataron justamente a él, que en los medios lo dieron por muerto mientras yo estaba ahí".

En el cierre de su descargo, Elba recordó -al borde del llanto- la muerte de su primer marido luego de dar batalla a un linfoma de Burkitt, un trastorno bastante raro. "Yo tenía una foto de Facundo Arana en el Aconcagua. La tuve 10 meses, mostrándosela a Alejandro (Mazzeo), y a todos nuestros compañeros, diciéndoles que había esperanzas. Se habla de la enfermedad, que tiene distintos grados, y que el 80 por ciento de los casos tiene sobrevida", sentenció.

elba-marcovechio.jpg

El emotivo mensaje de la mamá de L-Gante por la salud de Wanda Nara: "Es muy..."

Hace unos días, Wanda Nara estuvo internada en el Sanatorio Los Arcos, donde le realizaron una batería de estudios. Los médicos detectaron que tenía altos los glóbulos blancos e inflamado el bazo. La conductora se sometió a nuevos estudios y aguarda las indicaciones de los profesionales que la atienden.

En las últimas horas, en diálogo con PrimiciasYa, Claudia Valenzuela expresó su solidaridad con la figura de Telefe, que siempre mantuvo un vínculo muy afectuoso con su hijo, L-Gante.

"Es muy triste lo que le está pasando", afirmó la mamá del referente de la cumbia 420, notablemente compungida por la salud de Wanda.

Por otro lado, Claudia mencionó que aún no pudo intercambiar mensajes con la conductora, que está refugiada en el amor de su pareja y sus hijos. "No, no pude hablar con ella", precisó.

La mamá del referente de la cumbia 420 también se refirió a la situación de su hijo, que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pero aún espera que se haga efectiva. "Esperamos su libertad", concluyó.