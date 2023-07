El emotivo mensaje de la mamá de L-Gante por la salud de Wanda Nara: "Es muy..."

"Es muy triste lo que le está pasando", afirmó la mamá del referente de la cumbia 420, notablemente compungida por la salud de Wanda.

Por otro lado, Claudia mencionó que aún no pudo intercambiar mensajes con la conductora, que está refugiada en el amor de su pareja y sus hijos. "No, no pude hablar con ella", precisó.

La mamá del referente de la cumbia 420 también se refirió a la situación de su hijo, que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pero aún espera que se haga efectiva. "Esperamos su libertad", concluyó.

La primera foto de Wanda Nara en medio del hermetismo sobre su salud

El miércoles, Wanda Nara fue internada en el Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor abdominal. En dicho centro, los médicos le realizaron una batería de estudios, que arrojaron que tenía altos los glóbulos blancos e inflamado el bazo.

En las últimas horas, Mauro Icardi compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la conductora y empresaria. Es la primera imagen que suben a las redes desde que se conoció la internación.

En el posteo, el jugador aparece abrazado junto a Wanda, reposando su cabeza en el hombro de él, con un lago de fondo. "Buenos días", dice en la parte superior de la publicación.

El domingo, Mauro le preparó una cena especial a su pareja. En su Instagram, el futbolista publicó un video, donde observa que está prendiendo el fuego para hacer un asado.

Horas antes, en su feed, el jugador colgó algunas fotos de la entrega de los Martín Fierro 2023, ceremonia en la cual Wanda fue reconocida como Revelación por su trabajo como jurado de ¿Quién es la máscara?